Como parte de las festividades por la Copa del Mundo 2026, se realizó el Desfile Mundialista en la Ciudad de México para proyectar la identidad nacional ante miles de turistas y aficionados locales.

El Desfile Mundialista recorrió el Paseo de la Reforma, fusionando elementos del Día de Muertos, como catrinas y alebrijes, con homenajes a leyendas del fútbol como Pelé y Maradona.

El Gran Desfile Mundialista reunió a más de 200,000 personas a lo largo del Paseo de la Reforma

Este sábado 13 de junio se realizó el Desfile Mundialista 2026, una celebración masiva que logró reunir a más de 200,000 personas a lo largo del Paseo de la Reforma.

La serpiente y el ajolote para cerrar el desfile mundialista pic.twitter.com/ZHlXMl0L7f — SDP Noticias (@sdpnoticias) June 13, 2026

El evento se caracterizó por ser una fusión entre la cultura tradicional mexicana y la pasión por el futbol, celebrando que México es sede por tercera vez de una Copa del Mundo.

El Desfile Mundialista inició alrededor de las 13:00 horas en la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzó por Paseo de la Reforma hasta concluir en el Monumento a la Revolución.

Miles de aficionados, tanto nacionales como extranjeros, tiñeron las calles de verde con camisetas de la selección, máscaras de luchador y sombreros de mariachi, mientras entonaban cánticos como el tradicional “¡México, México!”.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, estuvo presente y afirmó que la capital ya cumplió su misión de convertirse en una auténtica ciudad mundialista.

El Gran Desfile Mundialista fusionó las tradiciones mexicanas con el futbol

El Desfile Mundialista adelantó elementos de la festividad de Día de Muertos, ya que es uno de los referentes de la cultura mexicana.

Así se vivió el Desfile Mundialista en Paseo de la Reforma, CDMX (@Finanzas_CDMX / X)

Entre los elementos visuales que destacaron en el Desfile Mundialista se encuentran:

Figuras monumentales: Catrinas gigantes, alebrijes multicolores, calaveras monumentales y esqueletos futboleros, además se contó con la figura del ajolote.

Raíces prehispánicas: Participaron danzantes con penachos y se realizaron representaciones del juego de pelota mesoamericano, vinculando las raíces del país con el deporte actual.

Xólotl: Se incluyeron representaciones del dios Xólotl, considerado el patrón del juego de pelota mesoamericano, ahora reinterpretado como un promotor de la imagen de México ante el mundo.

Iconos nacionales: Se incluyeron figuras de personajes históricos como Frida Kahlo y Sor Juana Inés de la Cruz, además de representaciones de oficios típicos como taqueros, organilleros, globeros, mimos y merengueros.

En el Desfile Mundialista también se realizó un viaje por la historia del futbol:

Leyendas mundiales: Se rindió homenaje con carros alegóricos y ofrendas de flor de cempasúchil a figuras fallecidas como Pelé, Diego Armando Maradona, Gerd Müller y Eusebio.

Mundiales en México: Participaron las mascotas Juanito (México 70) y Piqué (México 86) para celebrar el regreso del torneo bajo el lema “La pelota vuelve a casa”.

Futbol Femenil: Una de las carrozas más aplaudidas fue la que rindió homenaje a las subcampeonas del Mundial Femenino de México 71, quienes desfilaron a bordo del vehículo.

Naciones participantes: El desfile también mostró símbolos y colores de las 48 selecciones que conforman este Mundial, subrayando la diversidad del torneo.