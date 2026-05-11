Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han prevenido que la temporada de huracanes 2026 en México será distinta debido al impacto de la influencia del fenómeno de El Niño.

Por lo que el océano Pacífico y el Atlántico se verán marcados de contrastes durante la temporada de huracanes 2026 en México; lo que hará que las condiciones oceánicas y atmosféricas favorezcan una mayor actividad ciclónica.

De acuerdo con especialistas del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, el fenómeno de El Niño estará modificando las condiciones atmosféricas de manera desigual tanto en el Pacífico, como en el Atlántico.

De 11 a 21 ciclones durante la temporada de huracanes 2026 en México por impacto de El Niño

Una de las previsiones que los expertos detallan, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, es el aumento en la llegada de ciclones en la temporada de huracanes 2026.

Pues según datos, en el Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales, una cifra cercana al promedio histórico, sin embargo en el Pacífico oriental se podría registrar entre 18 y 21 ciclones, números que estarían superando el promedio climatológico.

Asimismo, el grado de intensidad se caracteriza por huracanes de categorías altas, de entre 4 y 5, aunque hay que dejar en claro que no todos estos fenómenos climáticos impactarán en territorio nacional.

Esto muestra la influencia de El Niño ya que este es el factor que incrementa la llamada cizalladura vertical del viento, lo que es, los cambios de velocidad y dirección del viento en distintos niveles de la atmósfera, lo que afecta a la formación y fortalecimiento de x

Huracán Narda (Conagua)

¿Qué influye en la formación de huracanes para la temporada de huracanes 2026?

La formación para la temporada de huracanes 2026 se verá marcada por las condiciones atmosféricas y oceánicas, además de que los sistemas de alta y baja presión determinarán su desplazamiento y rutas.

A lo que los especialistas de la UNAM detallaron que para que un huracán se desarrolle deben distinguirse por los factores, como: