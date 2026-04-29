El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento anómalo de la superficie del océano en el Pacífico tropical central y oriental.

Este evento, que ocurre cada dos a siete años y suele durar entre 9 y 12 meses, altera los patrones de lluvia y temperatura a nivel global.

Se le denomina El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) porque su aparición suele coincidir con la temporada navideña.

Sus fases incluyen El Niño (cálida), La Niña (fría) y neutral, cada una con impactos distintos en el clima mundial.

¿Qué es El Niño?

El Niño es el calentamiento de la superficie del océano en el Pacífico tropical central y oriental. Este fenómeno climático ocurre entre cada dos y siete años, y suele extenderse entre 9 y 12 meses.

Se le conoce como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) debido a que su calentamiento se hace más notorio cerca del periodo de Navidad, por lo que fue “bautizado” de esa manera en referencia al nacimiento del niño Jesús.

Tiene tres fases:

Cálida (El Niño)

Fría (La Niña)

Neutral

Posee condiciones anómalas por su aumento de temperatura de 0.5 grados o más por encima de la media durante un trimestre, contrario a La Niña, que ocasiona un disminución de .5 grados.

Aunque su punto máximo lo alcanza entre noviembre y enero, sus efectos podrían tardar meses en propagarse por el mundo.

¿Qué efectos tendrá El Niño en el clima de México?

El pasado 9 de abril, el Centro de Predicción Climática de la NOAA informó sobre el posible desarrollo de El Niño este 2026.

Indicó que aunque hoy se encuentra en su fase neutral, hay el 61% de probabilidad que surja El Niño entre mayo y julio de 2026, prolongándose hasta finales de año.

Las aguas superficiales de las zonas tropicales del Pacífico central y oriental se calentarán más de lo habitual, por lo que las condiciones oceánicas cambiantes alteran los patrones climáticos y la pesca marina a lo largo de las costas occidentales de América.

Fabián Vázquez Romaña, titular del Servicio Meteorológico Nacional, indicó que la temperatura subirá a lo largo del año, antes de alcanzar su máximo en otoño.

“Hay una clara tendencia a que la temperatura vaya aumentando” Fabián Vázquez Romaña, titular del Servicio Meteorológico Nacional

Este aumento afectaría la distribución de lluvias en México durante la segunda mitad del 2026.

Es probable que en junio llueva demasiado y en julio haya una disminución debido al inicio de la Canícula y la entrada de El Niño. En agosto continuará lloviendo, pero no será tan intenso.