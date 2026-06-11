Haití vs Escocia se enfrentan en su primer partido del Grupo C en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 13 de junio a las 19 horas.
- Partido: Haití vs Escocia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 13 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Gillette Stadium
- Transmisión: ViX
Haití vs Escocia: Día del partido del Grupo C del Mundial 2026
El sábado 13 de junio de 2026 será el partido Haití vs Escocia del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo C.
Haití vs Escocia: Hora para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026
Haití vs Escocia iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Gillette Stadium, de Boston, Estados Unidos.
Haití vs Escocia: Canal para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026
Haití vs Escocia podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Haití vs Escocia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 13 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Gillette Stadium
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Haití y Escocia en el Mundial 2026?
Haití y Escocia se encuentran en el Mundial 2026 y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.
Haití y Escocia comparten el Grupo C junto a Brasil y Marruecos, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.