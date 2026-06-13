Autoridades habrían confirmado por medio de pruebas de ADN que los restos hallados en un domicilio de Nezahualcóyotl, Estado de México, pertenecen a Teresa Guadalupe Molina, desaparecida desde el 25 de abril.

Las investigaciones señalan que su hijo Fernando Yael estaría involucrado en la desaparición y feminicidio de Teresa Guadalupe Molina, por lo que el joven fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva.

Pruebas de ADN habrían confirmado que restos hallados en Nezahualcóyotl pertenecen a Teresa Guadalupe Molina

Presuntas pruebas de ADN realizadas a los restos humanos localizados en un inmueble de Nezahualcóyotl corresponden a Teresa Guadalupe Molina, mujer de 55 años de edad que desapareció en la Ciudad de México (CDMX).

ADN confirma que restos hallados en Nezahualcóyotl pertenecen a Teresa Guadalupe Molina (Redes sociales)

La desaparición de Teresa Guadalupe generó una fuerte movilización de familiares y autoridades, operativo que condujo al hallazgo de restos en un domicilio en Edomex, que sería propiedad de la víctima.

Con la presunta confirmación genética de la identidad de los restos, se cuenta ahora con nuevos elementos para fortalecer la investigación y determinar las circunstancias en que ocurrió el crimen.

Familiares de Teresa Guadalupe exigen que el caso no quede impune y que se castigue a los responsables, incluso si este involucra a su hijo, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Norte.

Cabe mencionar que el reporte de las pruebas de ADN ha circulado por diversos medios de comunicación, sin embargo, aún no hay un comunicado oficial que ratifique la coincidencia con Teresa Guadalupe.