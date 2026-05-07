CDMX también enfrentará una jornada de temperaturas extremas, lo que ha obligado a las autoridades a activar la alerta amarilla en 12 alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activará la alerta amarilla en CDMX este jueves 7 de mayo de 2026, con pronósticos de hasta 32 grados.

¿Cuáles son las 12 alcaldías que estarán en alerta amarilla por calor en CDMX?

Serán 12 las alcaldías las afectadas por la alerta amarilla en la CDMX debido a las altas temperaturas:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alerta Amarilla en la CDMX (Especial)

Además del calor extremo, existe la posibilidad de que se presenten cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras aisladas durante el jueves 7 en CDMX.

Asimismo, se espera que estas condiciones climáticas persistan hasta el viernes 8 de mayo; aunque no se ha mencionado si se mantendrá la alerta amarilla.

Por alerta amarilla en la CDMX se dieron recomendaciones a la población

Ante la persistencia de la onda de calor en CDMX y la activación de la alerta amarilla, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones.

Utilizar bloqueador solar de amplio espectro en la CDMX, sobre todo en alcaldías con alerta amarilla.

Además de vestir ropa de colores claros con manga larga para proteger la piel de la radiación directa, y usar accesorios como gafas de sol, sombreros o gorras.

También se menciona que se debe de evitar comer alimentos comprados en la vía pública, ya que las altas temperaturas aceleran significativamente la descomposición de los productos.

Esto aumenta la probabilidad de sufrir enfermedades de todo tipo, principalmente gastrointestinales, del tipo de infecciones fuertes que requieran atención médica.

Finalmente, se insta a la población a mantenerse hidratada consumiendo agua o suero, pues las bebidas azucaradas no cumplen con esta meta.

Sin olvidar que se debe de evitar la exposición prolongada al Sol durante las horas de mayor intensidad, que es durante el mediodía.