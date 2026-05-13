El devastador fenómeno de El Niño de 1877 vuelve a resonar debido a la alerta sobre un mega El Niño previsto para desarrollarse entre 2026 y 2027.

Ya que se dice que este mega El Niño será comparable con el devastador evento de 1877 o incluso con mayor impacto.

Pero ¿qué fue el devastador fenómeno de El Niño de 1877? Te contamos lo que sabemos del desastre medioambiental que para expertos es el peor que ha azotado a la humanidad.

Así fue el devastador fenómeno de El Niño de 1877

Según fuentes y reconstrucciones históricas, el fenómeno de El Niño de 1877 ha sido uno de los más devastadores en el planeta, pues tan solo este acabó con un 4% de la población.

Aunque hay que entender que esta pérdida de la población fue a consecuencias de El Niño de 1977 ya que este provocó sequías, olas de calor y hambrunas mundiales.

Como se sabe el fenómeno Niño es un calentamiento de las aguas oceánicas en el Pacífico tropical centro-oriental, a lo que en 1977 las temperaturas superficiales del mar se mantuvieron elevadas durante 16 meses, a más 3,5 °C, que es la medida regular.

A esto, al fenómeno de El Niño de 1877 coincidieron dos más de forma cálida en el Índico y el Atlántico, lo que provocó que se desencadenara una sequía de una magnitud sin igual tras devastar cultivos por el calor.

Dichas sequías provocadas por el fenómeno de El Niño de 1877 se asentaron principalmente en Asia, específicamente en China e India, África y partes de Sudamérica.

Además de las sequías, las inundaciones intensas fueron otro de los impactos que trajo el fenómeno de El Niño de 1877 en otras partes del mundo, con lluvias torrenciales y alteraciones climáticas que destruyeron cosechas, lo que afectó aún más la agricultura con crisis de suministros.

El Niño (Especial )

50 millones de personas mató el devastador fenómeno de El Niño de 1877

Ante el análisis de expertos sobre el devastador fenómeno de El Niño de 1877 se dice que mató a 50 millones de personas derivado de sus consecuencias entre este año y 1878.

Pues el devastador fenómeno de El Niño de 1877 provocó una hambruna global, principalmente en las zonas de India, China, Brasil y otros lugares, matando a 50 millones de personas, el 4% de la población mundial estimada en ese momento.

Si el devastador fenómeno de El Niño de 1877 ocurriera hoy en día el equivalente a esos 50 millones de personas que murieron en su momento, en la actualidad serían al menos 250 millones de personas muertas.