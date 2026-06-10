México vs Sudáfrica inauguran el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. En esta nota te compartimos el calendario del jueves 11 de junio, día del partido del Tri, al domingo 14 de junio, con duelos de Brasil, Alemania y Países Bajos incluidos.
Calendario del Mundial 2026 del jueves 11 al domingo 14 de junio
- Jueves 11 de junio | México vs Sudáfrica | 13 horas | Ciudad de México
- Jueves 11 de junio | Corea vs Chequia | 20 horas | Guadalajara
- Viernes 12 de junio | Canadá vs Bosnia | 13 horas | Toronto
- Viernes 12 de junio | Estados Unidos vs Paraguay | 19 horas | Los Ángeles
- Sábado 13 de junio | Catar vs Suiza | 13 horas | San Francisco
- Sábado 13 de junio | Brasil vs Marruecos | 16 horas | Nueva York
- Sábado 13 de junio | Haití vs Escocia | 19 horas | Boston
- Sábado 13 de junio | Australia vs Turquía | 22 horas | Vancouver
- Domingo 14 de junio | Alemania vs Curazao | 11 horas | Houston
- Domingo 14 de junio | Países Bajos vs Japón | 14 horas | Dallas
- Domingo 14 de junio | Costa de Marfil vs Ecuador | 17 horas | Filadelfia
- Domingo 14 de junio | Suecia vs Túnez | 20 horas | Monterrey
Calendario del Mundial 2026: Jueves 11 de junio
México vs Sudáfrica y Corea vs Chequia abren la actividad del Mundial 2026 el jueves 11 de junio, siendo lo únicos partidos programados en el primer día de actividades. Ambos en el Grupo A
Partidos jueves 11 de junio Mundial 2026:
- México vs Sudáfrica | 13 horas | Estadio Ciudad de México
- Corea vs Chequia | 20 horas | Estadio Guadalajara
Calendario del Mundial 2026: Viernes 12 de junio
Canadá vs Bosnia y Estados Unidos vs Paraguay continúan con la actividad en el calendario del Mundial 2026 el viernes 12 de junio.
Partidos viernes 12 de junio Mundial 2026:
- Canadá vs Bosnia | 13 horas | Estadio de Toronto
- Estados Unidos vs Paraguay | 19 horas | Estadio de Los Ángeles
Calendario del Mundial 2026: Sábado 13 de junio
Ocho selecciones se presentan en el Mundial 2026 el sábado 13 de junio, marcando el debut en el calendario de la selección de Brasil, una de las favoritas para ganar el título.
Partidos sábado 13 de junio Mundial 2026:
- Catar vs Suiza | 13 horas | Estadio de San Francisco
- Brasil vs Marruecos | 16 horas | Estadio de Nueva York
- Haití vs Escocia | 19 horas | Estadio de Boston
- Australia vs Turquía | 22 horas | Vancouver, Canadá
Calendario del Mundial 2026: Domingo 14 de junio
Alemania y Países Bajos se estrenan en el Mundial 2026 en el cuarto de día del calendario de partidos.
- Alemania vs Curazao | 11 horas | Estadio de Houston
- Países Bajos vs Japón | 14 horas | Estadio de Dallas
- Costa de Marfil vs Ecuador | 17 horas | Estadio de Filadelfia
- Suecia vs Túnez | 20 horas | Estadio Monterrey