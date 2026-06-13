El viernes 12 de junio fue hallado un cuerpo frente al campo de entrenamiento de la Selección de Irán en Tijuana, Baja California en el marco de la estadía del equipo para el Mundial 2026.

De acuerdo con la información local, durante un recorrido de vigilancia de la Policía Municipal detectó una camioneta Toyota RAV4 color gris con placas de California estacionada en el estacionamiento de Calimax Hipódromo, plaza comercial ubicada sobre el bulevar Agua Caliente, en la colonia Hipódromo.

Tras la denuncia de locatarios que percibieron la camioneta estacionada ya durante tres días justo frente al campo de entrenamiento de la Selección de Irán en Tijuana, y tras su revisión se confirma el hallazgo de un cuerpo en estado de putrefacción.

Fiscalía del Estado investiga hallazgo de cuerpo frente al campo de entrenamiento de la Selección de Irán en Tijuana

Tras el hallazgo del cuerpo en una camioneta ubicada frente al campo de entrenamiento de la Selección de Irán en Tijuana, la Fiscalía del Estado de Baja California ya investiga el caso.

Luego de que la policía estatal detalló que el cuerpo fue hallado en la cajuela de la camioneta envuelto en una bolsa negra y con visibles huellas de violencia.

Por lo que al lugar de los hechos acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes, así como peritos, donde se acordonó la zona para recabar pruebas e indicios.

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Le cadavre, en état de putréfaction a été découvert dans le coffre d'un SUV garé en face du stade Caliente à Tijuana, où la sélection… pic.twitter.com/TLElNjWE1I — Vibes Foot (@VibesFoot) June 13, 2026

Hallazgo de cuerpo sorprende frente al campo de entrenamiento de la Selección de Irán en Tijuana

Aunque no hay relación alguna, el hallazgo de cuerpo sorprende al ser frente al campo de entrenamiento de la Selección de Irán en Tijuana, siendo noticia a nivel internacional.

Sin embargo, recordemos que la Selección de Irán hizo un cambio de último momento para su concentración, pues anteriormente sería en Arizona, Estados Unidos.

Pues los conflictos hicieron que el gobierno de Estados Unidos marcará la estada en el país solo un día antes para la Selección de Irán, previó antes de sus juegos.

La Selección de Irán debuta este lunes en el Mundial 2026 contra Bélgica en Los Ángeles, en la primera jornada del Grupo G.