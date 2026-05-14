Autoridades advierten sobre niveles críticos de radiación ultravioleta en la CDMX, instando a la población a utilizar protección solar, ropa adecuada y accesorios para cubrirse del sol.

Tras las fuertes lluvias que se han registrado en varias partes de la CDMX, autoridades advierten sobre el calor y activan alerta por alto índice UV.

Se activa alerta por alto índice UV en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó sobre la radiación UV extrema que se registra en la CDMX este jueves 14 de mayo.

Radiación UV extrema en CDMX: activan alerta por alto índice UV (@SGIRPC_CDMX / X )

Para protegerte ante los niveles extremadamente altos de radiación UV, se recomienda:

Usar protección solar: Es fundamental aplicarte protector contra la radiación solar UV

Vestir ropa adecuada: Se aconseja el uso de ropa de algodón de manga larga

Usar accesorios de protección: Complementa tu vestimenta con gafas y una gorra o sombrero

Limitar la exposición: Debes evitar exponerte al sol por tiempo prolongado

Cuidar a los más vulnerables: Es muy importante proteger a los niños pequeños y a los adultos mayores frente a estas condiciones

Pese al calor, se advierte que las lluvias regresarán pronto a la CDMX

Pese a las altas temperaturas que se registran este jueves 14 de mayo en la CDMX, autoridades han señalado que son solo un breve descanso antes del retorno de las precipitaciones.

A partir del sábado 16 de mayo, las lluvias se intensificarán en gran parte del territorio, por lo cual se recomienda realizar tareas de mantenimiento en el hogar y evitar arrojar desperdicios en la vía pública.

Autoridades recomiendan aprovechar la tregua meteorológica actual para proteger los hogares con las siguientes acciones: