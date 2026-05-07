El fenómeno Súper El Niño que se prevé para este 2026 inicia en mayo y podría alcanzar su máxima intensidad entre septiembre y octubre, alcanzando una anomalía de hasta 3.3 grados.

El Niño es un ciclo climático que se caracteriza por el calentamiento anómalo del agua superficial del océano Pacífico ecuatorial que provoca cambios drásticos en el clima mundial.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), será la región centro-norte de México la que resulte con mayores afectaciones por precipitaciones de gran intensidad.

Súper El Niño elevará la temperatura hasta 3.3°; alertan tormentas tropicales y sequías en 2027

De acuerdo con el conjunto del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), el fenómeno nombrado Súper El Niño podría elevar la temperatura por 2.1 y hasta 3.3 grados centígrados hasta el mes de octubre.

Este fenómeno provocará tanto sequías como tormentas tropicales e inundaciones en diferentes partes del Mundo.

Según el meteorólogo Ben Noll, se esperan tormentas tropicales y monzones en el océano Pacífico en zonas de:

Hawái

Guam

este de Asia

Sin embargo, habrá reducción de lluvias y hasta calor extremo en el centro y norte de India, lo que podría provocar sequías.

Por otra parte, se podrían presentar inundaciones en el norte de América del Sur a finales de 2026, así como riesgos de lluvias intensas en:

Perú

Ecuador

sur de Brasil

norte y este de África

Medio Oriente

Pacífico Ecuatorial

sur de Estados Unidos

Por otr parte, las zonas con riesgo de desarrollar sequías son:

África Central

Australia

Nueva Zelanda

Indonesia

Filippi as

islas del Pacífico Sur

América Central

Norte de América del Sur

norte de Brasil

De acuerdo con diversos servicios meteorológicos, hay un 61% de probabilidad de que Súper El Niño inicie entre mayo y julio y tendrá su punto máximo entre septiembre y octubre.

Por su parte, la UNAM señaló que los pronósticos actuales sugieren la posibilidad de un evento de El Niño parecido a los más intensos de la historia desde que existen las mediciones que son:

1982-1983

1997-1998

2015-2016

Cabe señalar que este fenómeno se da en el marco del calentamiento de 1.46 grados con respecto al periodo preindustrial, por lo que podría significar un evento climático “sin precedentes.