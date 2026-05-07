Veracruz ha enfrentado una ola de calor extremo que se intensificó este miércoles 6 de mayo de 2026, en diversas regiones como Boca del Río.

Donde la sensación térmica fue de 50 grados, la más alta de Veracruz, debido a la interacción entre las altas temperaturas y los niveles de humedad.

Veracruz-Boca del Río mantendrán las temperaturas altas

Jessica Luna, Jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue quien dio a conocer la temperatura de Veracruz-Boca del Río.

Si bien la temperatura real está por debajo de los 40 grados, lo que se destacó es que la sensación térmica escala hasta los 50 grados.

Temperaturas en Veracruz-Boca del Río (Especial)

Este nivel de calor trajo consiguió una humedad relativa del 73%, lo que dificultó la disipación y aumentó la percepción de sofocamiento.

Los reportes de Conagua destacan que este miércoles fue uno de los días más intensos en cuanto a condiciones térmicas para esta área metropolitana.

Al mismo tiempo que apuntan que se van a mantener, llegando nuevamente a los 50 grados de sensación térmica; razón por la que se pide a la ciudadanía tomar sus precauciones.

Veracruz-Boca del Río no fue la única región que sufrió de las altas temperaturas

El fenómeno de calor intenso no se limitó a Veracruz-Boca del Río; tanto el norte como el sur reportaron cifras altas en sus respectivos termómetros

Tuxpan, en la zona norte de Veracruz, se registró una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la sensación térmica se situó en los 47 grados.

Al mismo tiempo que la humedad relativa alcanzó un 67%, contribuyendo a un ambiente extremadamente caluroso y sofocante.

En Coatzacoalcos, ubicado al sur de Veracruz, la temperatura real fue de 36.9 grados, con una sensación térmica de 48 grados durante la jornada del miércoles.

Se ha pedido a la población que use bloqueador solar, se mantenga en la sombra y evite salir en la medida de lo posible, más aún en los horarios de mediodía.