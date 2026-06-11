Australia vs Turquía se enfrentan en su primer partido del Grupo D en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 13 de junio a las 22 horas.

Partido: Australia vs Turquía

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 13 de junio del 2026

Horario: 22 horas, tiempo del centro de México

Sede: BC Place de Vancouver

Transmisión: VIX

Australia vs Turquía: Día del partido del Grupo D del Mundial 2026

El sábado 13 de junio de 2026 será el partido Australia vs Turquía del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo D.

Australia vs Turquía: Hora para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026

Australia vs Turquía iniciará a las 22 horas, tiempo del centro de México en el BC Place de Vancouver, de Canadá.

Australia vs Turquía: Canal para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026

Australia vs Turquía podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Australia vs Turquía

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 13 de junio del 2026

Horario: 22 horas, tiempo del centro de México

Sede: BC Place de Vancouver

Transmisión: VIX

Australia vs Turquía: Fecha, horario y canal para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026. (Thanassis Stavrakis / AP)

¿En qué grupo se encuentran Australia y Turquía en el Mundial 2026?

Australia y Turquía se encuentran en el Mundial 2026 y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Australia y Turquía comparten el Grupo D junto a Estados Unidos y Paraguay, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.