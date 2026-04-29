Altas temperaturas en CDMX por la onda de calor continuarán para el miércoles 29 de abril, ya que trece alcaldías alcanzarán hasta los 32° C, como alertan autoridades.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) también responde la pregunta sobre cuándo terminará la onda de calor en CDMX.

Sólo este martes 28 de abril, la CDMX registró una máxima de 32.1°C en Xochimilco, por lo que llaman a los capitalinos a extremar precauciones y evitar un golpe de calor.

¿Cuándo termina la onda de calor en CDMX? SGIRPC alerta sobre altas temperaturas

La onda de calor en CDMX continuará hasta el jueves 30 de abril, tras iniciar el pasado sábado 25, tal como alertó SGIRPC, con máximas diarias de hasta 32° C.

Onda de calor en CDMX, ¿cuándo termina? Altas temperaturas continuarán miércoles 29 de abril (SGIRPC)

Añade que si bien habrá un cielo parcialmente nublado y rachas de viento con tolvaneras, la onda de calor en CDMX también dejará un elevado índice de radiación ultravioleta.

A esto se suma el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, que alerta una tarde sin lluvia para el miércoles 29 de abril en CDMX.

Aunque agrega que las altas temperaturas en CDMX podrían alcanzar los 34° C con rachas de viento de hasta 40 km/h.

Por lo mismo, Protección Civil capitalina llama a que, ante las altas temperaturas diarias, los ciudadanos no se expongan por tiempo prolongado al sol.

Además de que se debe usar bloqueador solar, beber abundantes líquidos y vestir con colores claros, para evitar cualquier golpe de calor, en especial en los sectores de riesgo.

Onda de calor en CDMX, ¿cuándo termina? Altas temperaturas continuarán miércoles 29 de abril (SGIRPC)

Onda de calor en CDMX: activan alerta amarilla en 13 alcaldías por altas temperaturas

Derivado de la onda de calor en CDMX, SGIRPC activó la alerta amarilla para mañana miércoles 29 de abril, en al menos 13 alcaldías:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

La alerta estará activa desde las 13:00 hasta las 18:00 horas, por lo que piden a la población buscar un lugar para resguardarse, ante los 30-32° C que se esperan.