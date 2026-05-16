El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que la fase más intensa de El Niño, también conocida como “Niño muy fuerte”, se presentará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

De acuerdo con Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, la fase más intensa de El Niño sucederá cuando la temperatura del océano Pacífico suba más de 2º centígrados por encima del promedio.

El Niño (Especial)

Fase más intensa de El Niño llegará entre septiembre y noviembre, pronostica SMN

El coordinador del SMN detalló que los pronósticos indican que El Niño muy fuerte se establezca plenamente durante el fin de año, siendo su pico de intensidad entre septiembre y noviembre.

La fase más intensa de El Niño provocará que el centro y sur de México sean secos, mientras que en las entidades del noroeste del país continuará lloviendo; las lluvias se fortalecerán con los huracanes.

Fabián Vázquez explicó que El Niño es un evento atmosférico y oceánico que consiste en una pluma de agua cálida que se desplaza desde la costa de Perú hacia todo el Pacífico Ecuatorial.

Debido a la gran extensión de la región y la enorme cantidad de agua involucrada, El Niño tiene la capacidad de modificar el clima de todo el planeta, por lo que es importante atender los pronósticos.

El SMN señaló que mayo y junio serán meses lluviosos en gran parte del país y las precipitaciones disminuirán en julio, ya que El Niño comenzará a establecerse con mayor fuerza, justo con la llegada de la canícula.