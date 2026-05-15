El pronóstico del clima alertó que este viernes 15 mayo de 2026, el calor volverá a la Ciudad de México (CDMX) con temperaturas que alcanzarán hasta los 30 grados.

No obstante, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a cargo de Conagua, esto no descarta la posibilidad de lluvias para la CDMX.

Prevén altas temperaturas en CDMX para hoy viernes 15 de mayo; no se descartan lluvias

La Conagua alertó que el calor se hará sentir nuevamente en las 16 alcaldías de la CDMX este viernes, y regresará con temperaturas que podrían llegar hasta los 30°C.

Según indicó el SMN, el pronóstico del clima espera un ambiente cálido durante la tarde, aunque conforme al avance de las horas el cielo se tornará de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm).

De acuerdo con el reporte de Conagua, la temperatura mínima esperada en CDMX se situará entre 11 a 13 °C, mientras que la temperatura máxima rondará entre 27 a 30 °C.

La CDMX presentará vientos de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían llegar a los 40 km/h.

El pronóstico prevé que las altas temperaturas se mantengan hasta el domingo 17 de mayo, marcando así el regreso del calor para la CDMX.