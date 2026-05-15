El pronóstico del clima alertó que este viernes 15 mayo de 2026, el calor volverá a la Ciudad de México (CDMX) con temperaturas que alcanzarán hasta los 30 grados.

No obstante, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a cargo de Conagua, esto no descarta la posibilidad de lluvias para la CDMX.

Prevén altas temperaturas en CDMX para hoy viernes 15 de mayo; no se descartan lluvias

La Conagua alertó que el calor se hará sentir nuevamente en las 16 alcaldías de la CDMX este viernes, y regresará con temperaturas que podrían llegar hasta los 30°C.

Según indicó el SMN, el pronóstico del clima espera un ambiente cálido durante la tarde, aunque conforme al avance de las horas el cielo se tornará de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm).

De acuerdo con el reporte de Conagua, la temperatura mínima esperada en CDMX se situará entre 11 a 13 °C, mientras que la temperatura máxima rondará entre 27 a 30 °C.

La CDMX presentará vientos de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían llegar a los 40 km/h.

El pronóstico prevé que las altas temperaturas se mantengan hasta el domingo 17 de mayo, marcando así el regreso del calor para la CDMX.

Calor 2025
Calor en marzo de 2025 en México (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)