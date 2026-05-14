El Centro de Predicción Climática (CPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA, advierte sobre la probabilidad de que aumente la intensidad de El Niño debido a que este fenómeno climatológico está avanzando más rápido de lo esperado en el Océano Pacífico.

El Niño, fenómeno climatológico que suele alcanzar su punto máximo durante el invierno del hemisferio norte y cuya intensidad se mide por el aumento de temperatura del agua, podría convertirse en “Súper Niño”.

De acuerdo con la última actualización del CPC, la temperatura media del agua del Pacífico se sitúa justo por debajo del umbral de 0.5 grados, pero se prevé que lo supere el próximo mes.

Por lo que es posible que intensifique durante el verano y el otoño, e incluso se prolongue durante el invierno.

La observación se basa en la gran cantidad de agua cálida que se ha acumulado en las profundidades del Pacífico ecuatorial central y oriental en las últimas semanas, misma que ascenderá a la superficie en los próximos días, desencadenando El Niño y que continuará fortaleciéndose.

El Niño se desarrolla más rápido de lo previsto en el Pacífico (Matt Stiles, CNN)

Periodo en el que se desarrollará el “Súper Niño”

Con base a la información difundida por CNN, aumentó la probabilidad de que el “Súper Niño” se desarrolle entre noviembre y enero.

La científica Michelle L’Heureux advierte que este verano se fortalecerá El Niño, lo que provocará que los vientos cerca del ecuador se debiliten a su vez que aumentan las temperaturas del océano.

Eventualmente, este fenómeno se fortalecerá registrando una intensidad histórica desde el primer “Súper Niño” que tuvo lugar entre 2015 y 2016.

El Niño (Especial)

Efectos de El Niño a nivel mundial

El Niño aumenta las probabilidades de que 2026 y 2027 sean los años más cálidos registrados en la Tierra.

Entre sus afectaciones climatológicas a nivel mundial se encuentran: