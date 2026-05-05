Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron una alerta amarilla por las altas temperaturas esperadas para este martes 5 de mayo; al menos diez alcaldías alcanzarán los 32 grados.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX alertó a la población sobre la segunda ola de calor, que estará acompañada de radiación solar intensa y lluvias ligeras.

De acuerdo con la información, esta onda de calor en CDMX durará del 5 al 8 de mayo. Tras la advertencia, se emitió una alerta amarilla por altas temperaturas en gran parte de la ciudad.

Alerta amarilla por calor en CDMX (Carolina Jiménez Mariscal)

Emiten alerta amarilla por calor en CDMX; estas alcaldías alcanzarán hasta 32 grados

Protección Civil de CDMX informó que este martes 5 de mayo entre la 1:00 y las 6:00 p.m., 10 alcaldías alcanzarán hasta 32 grados, por lo que se emitió una alerta amarilla por el calor.

Estas son las alcaldías afectadas por las altas temperaturas:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Venustiano Carranza

(Protección Civil CDMX)

Recomendaciones por altas temperaturas en CDMX

Ante el incremento de temperaturas en la CDMX, autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud de la población:

Aplica protector solar todos los días, incluso cuando el cielo esté nublado

Busca espacios frescos y quédate en ellos el mayor tiempo posible.

Usa ropa clara y accesorios como lentes de sol, sombrero o gorra para protegerte

Evita consumir alimentos en la calle, ya que con el calor pueden echarse a perder rápidamente

Las medidas buscan reducir riesgos como golpes de calor, deshidratación e intoxicaciones alimentarias durante las horas de mayor radiación solar.