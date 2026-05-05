Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron una alerta amarilla por las altas temperaturas esperadas para este martes 5 de mayo; al menos diez alcaldías alcanzarán los 32 grados.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX alertó a la población sobre la segunda ola de calor, que estará acompañada de radiación solar intensa y lluvias ligeras.
De acuerdo con la información, esta onda de calor en CDMX durará del 5 al 8 de mayo. Tras la advertencia, se emitió una alerta amarilla por altas temperaturas en gran parte de la ciudad.
Emiten alerta amarilla por calor en CDMX; estas alcaldías alcanzarán hasta 32 grados
Protección Civil de CDMX informó que este martes 5 de mayo entre la 1:00 y las 6:00 p.m., 10 alcaldías alcanzarán hasta 32 grados, por lo que se emitió una alerta amarilla por el calor.
Estas son las alcaldías afectadas por las altas temperaturas:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Recomendaciones por altas temperaturas en CDMX
Ante el incremento de temperaturas en la CDMX, autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud de la población:
- Aplica protector solar todos los días, incluso cuando el cielo esté nublado
- Busca espacios frescos y quédate en ellos el mayor tiempo posible.
- Usa ropa clara y accesorios como lentes de sol, sombrero o gorra para protegerte
- Evita consumir alimentos en la calle, ya que con el calor pueden echarse a perder rápidamente
Las medidas buscan reducir riesgos como golpes de calor, deshidratación e intoxicaciones alimentarias durante las horas de mayor radiación solar.