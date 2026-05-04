Las autoridades capitalinas alertaron sobre una segunda ola de calor que impactará a la CDMX entre el 5 y el 8 de mayo, con temperaturas máximas de 29 a 32 °C.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el fenómeno estará acompañado de radiación solar intensa y posibles lluvias ligeras por las tardes.

Ante el riesgo de deshidratación y golpes de calor, se recomienda hidratación constante, uso de bloqueador solar y especial cuidado en niños, adultos mayores y mascotas.

Segunda ola de calor afectará la CDMX del 5 al 8 de mayo

Autoridades advierten que del 5 al 8 de mayo se anticipan temperaturas máximas de entre 29 y 32° C en la mayor parte de la CDMX.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), esta nueva ola de calor vendrá acompañada de una radiación solar intensa y posibles lluvias ligeras por las tardes.

A pesar de la intensidad del Sol, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado.

Autoridades han recordado que las altas temperaturas pueden llegar a afectar la salud de la población. Y es que quedan expuestos a los efectos del sol durante los traslados o sus momentos al aire libre.

Segunda ola de calor en CDMX del 5 al 8 de mayo (@SGIRPC_CDMX / X )

Recomendaciones para protegerte durante la segunda ola de calor en CDMX

Ante la segunda ola de calor en CDMX, las autoridades recomiendan medidas de protección como:

Uso de bloqueador solar

Evitar exponerse tiempos prolongados al sol

Tratar de permanecer en lugares con sombra y ventilados

Hidratación constante

Vestir ropa ligera

Evitar el consumo de alimentos en la vía pública, debido a que las altas temperaturas aceleran el proceso de descomposición de la comida

Utilizar gorra, sombrero, gafas de sol adecuadas, sombrillas y manga larga para mayor protección

Especial atención a sectores vulnerables como infantes, adultos mayores y mascotas

Esto con el objetivo de mitigar riesgos como la deshidratación o el golpe de calor.