Las autoridades capitalinas alertaron sobre una segunda ola de calor que impactará a la CDMX entre el 5 y el 8 de mayo, con temperaturas máximas de 29 a 32 °C.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el fenómeno estará acompañado de radiación solar intensa y posibles lluvias ligeras por las tardes.
Ante el riesgo de deshidratación y golpes de calor, se recomienda hidratación constante, uso de bloqueador solar y especial cuidado en niños, adultos mayores y mascotas.
Segunda ola de calor afectará la CDMX del 5 al 8 de mayo
Autoridades advierten que del 5 al 8 de mayo se anticipan temperaturas máximas de entre 29 y 32° C en la mayor parte de la CDMX.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), esta nueva ola de calor vendrá acompañada de una radiación solar intensa y posibles lluvias ligeras por las tardes.
A pesar de la intensidad del Sol, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado.
Autoridades han recordado que las altas temperaturas pueden llegar a afectar la salud de la población. Y es que quedan expuestos a los efectos del sol durante los traslados o sus momentos al aire libre.
Recomendaciones para protegerte durante la segunda ola de calor en CDMX
Ante la segunda ola de calor en CDMX, las autoridades recomiendan medidas de protección como:
- Uso de bloqueador solar
- Evitar exponerse tiempos prolongados al sol
- Tratar de permanecer en lugares con sombra y ventilados
- Hidratación constante
- Vestir ropa ligera
- Evitar el consumo de alimentos en la vía pública, debido a que las altas temperaturas aceleran el proceso de descomposición de la comida
- Utilizar gorra, sombrero, gafas de sol adecuadas, sombrillas y manga larga para mayor protección
- Especial atención a sectores vulnerables como infantes, adultos mayores y mascotas
Esto con el objetivo de mitigar riesgos como la deshidratación o el golpe de calor.