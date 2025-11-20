Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, reveló que pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum se investigue a los morenistas señalados por el asesinato de su esposo Carlos Manzo.

“Yo le pedí de favor que se investigara directamente a estas personas… yo sé que pertenecen a su partido, pero también sé que hay antecedentes de estas personas porque no lo digo yo, lo dice mucha gente… que no vaya a encubrir a nadie, así sea de su partido, que pague quien tenga que pagar, se lo mencioné dos o tres veces… que sí, que ella no iba a encubrir a nadie… yo espero que así sea” Grecia Quiroz. Presidenta municipal de Uruapan

Sin mencionar sus nombres, señaló que es sabido públicamente quiénes son dado que el propio Carlos Manzo los mencionó en entrevistas y transmisiones en redes sociales.

En entrevista con Adela Micha, Grecia Quiroz dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo que no iba a encubrir a nadie.

Grecia Quiroz recuerda que Carlos Manzo era un político que estaba subiendo como la espuma: “¿a quién le estorbaba?”

Grecia Quiroz dejó ver en la entrevista con Adela Micha que el asunto era político dado que su esposo estaba creciendo en las encuestas.

Por la vía independiente, Carlos Manzo estaba creciendo como la espuma, pero aún medido como posible candidato de Morena también arrasaba.

“No es algo oculto… Carlos dio nombres y apellidos… ¿a quién más le estorbaba Carlos? Carlos iba como la espuma… empezaron a salir encuestas para la gubernatura... lo habían medido hasta por Morena, arrasaba, por la vía independiente arrasaba muchos más… ¿a quién le incomodaba? claro que no deja de ser una suposición real para mi, para los ciudadanos” Grecia Quiroz. Presidenta municipal de Uruapan

“Vengo a exigir justicia”: la petición de Grecia Quiroz a Claudia Sheinbaum en reunión tras asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz contó que dudó en ir a la reunión con Claudia Sheinbaum, de hecho había cancelado varias veces pero finalmente fue para exigir justicia y señalar que era una reunión tardía ya que su esposo la había pedido durante mucho tiempo.

“Vengo a que por favor esclarezca el tema de Carlos y vengo a exigirle justicia por Carlos… y no me voy a cansar hasta saber la verdad” Grecia Quiroz. Presidenta municipal de Uruapan

La hoy alcaldesa de Uruapan, Michoacán, aseguró que la presidenta, como ser humano, aceptó que le pasó por la cabeza cierto remordimiento por no recibirlo antes.

Y relató que “yo la vi un admirada de verme lo que le decía, la vi atenta a lo que yo le decía… me escuchó, me estuvo mirando a los ojos”.

La reunión fue a través de Juan Manzo, subsecretario de Gobierno del estado de Michoacán y cuñado suyo.

Finalmente, Grecia Quiroz confesó que no se le ha pasado el coraje porque pudieron hacer más y porque confiaba en la Guardia Nacional.