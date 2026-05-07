Las Ovejas Detectives, una de las películas más curiosas de este año, ya está en cartelera, así que te diremos si tiene escenas postcréditos.

Si bien sería extraño que una película como Las Ovejas Detectives tuviera escenas extras, al estar basada en un libro que es parte de una saga esto bien podría servir para preparar una posible secuela.

¿Las Ovejas Detectives tiene escenas postcréditos?

Las Ovejas Detectives no tiene escenas postcréditos, por lo que si no quieres ver quién hizo la película, te puedes retirar una vez termine la historia principal.

Aunque Las Ovejas Detectives no tiene escenas extras, sí hay unos pequeños easter eggs en la primera parte de las acreditaciones de la película, por si te interesa verlos.

Las Ovejas Detectives (Sony)

En caso de que no sea así, en realidad no te pierdes de nada interesante, pues no se suma gran cosa a la trama ni te prepara para una secuela basada en el otro libro de Leonie Swann.

De hecho, algunos fans del texto original esperaban que hubiera mención al otro libro de la saga, pero el filme busca acotarse a la aventura de nuestras lanudas amigas.

¿Por qué Las Ovejas Detectives no tiene escenas postcréditos?

Que Las Ovejas Detectives no tenga escenaspost créditos no debería de sorprender mucho, pues no se trata de una película de alto impacto, y al parecer Sony no la está pensando como una saga multianual.

En sí, Las Ovejas Detectives se siente más como una película autoconclusiva que no necesita extenderse en su trama. Además, aunque existe otro libro, en realidad los textos también son independientes entre sí.

Otra cosa a tomar en cuenta es que el director, Kyle Balda, no es muy dado a poner escenas postcréditos, aunque sí trata de hacer estos algo divertidos sin que sean realmente necesarios para al trama.