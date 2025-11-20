El senador Raúl Morón aseguró que los señalamientos para que sea investigado por el asesinato de Carlos Manzo no afectan a Morena.
“No, yo creo que no beneficia a nadie, no beneficia a nadie. Ningún incidente tan lamentable como este que pasó puede beneficiar a nadie o nadie puede sentirse beneficiado. Hay quienes quieren politizar el asunto y yo lo que creo es que pues tiene que permitirse que las instancias que investigan, las instancias jurisdiccionales hagan su trabajo y que esclarezcan bien y que informen a Michoacán y a México cuál es el resultado de estas investigaciones”Raúl Morón. Senador de Morena
Así lo dijo al aclarar que la muerte de Carlos Manzo no beneficia a nadie ya que es un incidente lamentable y agregó que no se debe politizar el asunto, ello luego de que Grecia Quiroz y otros integrantes del Movimiento del Sombrero han mencionado a:
- Raúl Morón
- Leonel Godoy
- Ignacio Campos
Raúl Morón, actual senador por Morena, dijo que está de acuerdo en que se lleven a cabo todas las líneas de investigación y que no se deje ninguna porque el tema es importante para los ciudadanos de Michoacán.
Raúl Morón desea éxito a Grecia Quiroz como presenta de Uruapan
Sobre Grecia Quiroz, dijo que espera que le vaya bien y que en lo posible, si es requerido, va a apoyar a Uruapan y todos los municipios de Michoacán.
“Bueno, pues es una decisión del grupo independiente, nombrarla presidenta municipal sustituta. Esperamos que le vaya bien y nosotros en lo posible, si somos requeridos y podemos apoyar, vamos a apoyar a Uruapan y a todos los municipios de Michoacán”Raúl Morón. Senador de Morena
Raúl Morón señalan a Juan Manzo de reiterar los señalamientos en su contra: “no tuvo porqué haberlo hecho”
Raúl Morón señaló que Grecia Quiroz lo menciona debido a que Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, hizo una alusión a él después de su muerte.
No obstante, dijo que es desafortunado que se mencionen sus nombres pues “no tuvo por qué haberlo hecho”.
Raúl Morón asegura tener las manos limpias; Carlos Manzo no coincidía con Morena
Raúl Morón dijo que Carlos Manzo contrastaba mucho con Morena porque compitió contra ellos en las elecciones locales, pero lo siguió haciendo después ya de ser presidente municipal.
No obstante, dijo que el contraste era de carácter político y no en otras circunstancias por lo que en realidad no había ninguna dificultad entre ellos.
Sobre los señalamientos de que debería ser investigado dijo que no tiene nada que ver y que tiene las manos limpias.
“No, claro. Nosotros nada tenemos que ver. Nosotros hacemos política, lo hemos hecho por más de 40 años de manera transparente. He recorrido todo el estado de Michoacán y no he tenido ninguna dificultad, nunca ni he generado desencuentros de esa naturaleza./<b> </b>Totalmente limpias. La gente de Michoacán nos conoce, saben cómo hemos hecho trabajo desde hace muchos años y no tenemos ninguna dificultad”Raúl Morón. Senador de Morena
También dijo que durante estos 40 años de carrera política nunca ha tenido alguna dificultad.
Aclaró que el que no coincidía con Morena era él puesto que fue diputado por ese partido y posteriormente salió del mismo.