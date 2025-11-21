Carlos Manzo presentó 83 denuncias, algunas de las cuales tienen que ver con desfalco millonario del anterior alcalde Ignacio Campos, quien gobernó de 2021 a 2024.

“Están en la Fiscalía Anticorrupción; son 83, esta en proceso y ya se les ha requerido más información desde el mes de octubre” Fiscal Carlos Torres Piña

Las 83 denuncias se encuentran en investigación en la Fiscalía Estatal Anticorrupción y en la Auditoría Superior del Estado, así como la de la Federación.

Este dato fue confirmado por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, luego de que ha circulado tres nombres de políticos de Morena supuestamente involucrados en el asesinato de Carlos Manzo:

Carlos Manzo señaló que Leonel Godoy e Ignacio Campos quería regresar al poder

En una de sus últimas declaraciones, antes de ser asesinado, Carlos Manzo señaló directamente al grupo del exgobernador Leonel Godoy, en el que se incluye a Ignacio Campos, su predecesor y el senador Raul Morón, todos de Morena.

“Se quitaron la máscara… ya salieron. Estuvo aquí presente el expresidente Nacho Campos y estuvo el exgobernador Leonel Godoy con otros diputados, con una bola de rufianes… ya se quitaron la máscara… ellos están pensando en regresar al poder porque había mucho dinero del cual se financiaban” Carlos Manzo. Expresidente municipal de Uruapan

El dato de las 83 denuncias fue confirmado por le fiscal Carlos Torres Piña luego de que en últimos días, familiares y compañeros del Movimiento del Sombrero han señalado que el crimen podría ser político y no a cargo del crimen organizado dado que había señalado a los político de Morena recientemente.

El propio fiscal Carlos Torres Piña ha señalado que el desfalco millonario acumula irregularidades por licencias sin pagar, documentación ilegal y otras irregularidades.

Aunque las investigaciones siguen, se detalló que no fue entregada información complementaria solicitada.

Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero dijo que las denuncias incluso serían más de 100 y no solo las mencionadas 83.

¿Qué dijo Raul Morón? Asegura que tiene las manos limpias

El senador de Morena, Raúl Morón, dijo desde la Cámara de Senadores que tiene las manos limpias y que acudirá si es citado a declarar.

Señaló que realmente no tenía diferencias con Carlos Manzo y que en realidad era él el que se separó de Morena.