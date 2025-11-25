El senador Gerardo Fernández Noroña se fue contra la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz por señalar como presuntos responsables de la muerte de su esposo a Leonel Godoy y Raúl Morón.

De acuerdo con Noroña, es “irresponsable” que la esposa de Carlos Manzo lance acusaciones sin tener alguna prueba.

Asimismo, aseguró que todo ello se debe a que “la ambición se le despertó” y ahora quiere ir por la gubernatura del estado de Michoacán.

“Declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan de señalar a Godoy y a Morón como posibles responsables” Gerardo Fernández Noroña

Noroña arremete contra Grecia Quiroz, asegura que es la “figura fascista” que la oposición requiera

De acuerdo con Noroña, Grecia Quiroz no debería acusar sin pruebas a figuras como:

Asimismo, la invitó a declarar ante la fiscalía con elementos de prueba, si es que los tiene; además, arremetió contra la viuda de Carlos Manzo pues considera que se trató de una declaración política por “ambición”.

”Se puede ir a declarar en la fiscalía y dar elementos si es que los tiene, pero la declaración es evidentemente que es una declaración política donde ella pues ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán” Gerardo Fernández Noroña

En el mismo sentido, dijo que está muy seguro de que Quiroz será la próxima candidata a la gubernatura de la oposición porque “requieren figuras fascistas” que legitimen y que tengan “cierto respaldo popular”.

Sin embargo, aseveró que, aunque llegue a ser candidata, hay un mar de distancia entre ser candidata y ganarle las elecciones a Morena.

“Se los firmo, va a ser candidata, de allá que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente ya está en esa línea y que la derecha la va a apoyar con todo porque requieren requieren figuras fascistas que este legitimen y que tengan además cierto respaldo popular.” Gerardo Fernández Noroña

Grecia Quiroz acusa “guerra sucia” en su contra por continuar legado de Carlos Manzo

Por su parte, Grecia Quiroz ha denunciado el inicio de una “guerra sucia” en su contra desde que tomó el cargo como alcaldesa de Uruapan.

Según la alcaldesa, los ataques iniciaron contra ella y su familia; sin embargo, seguirá con el legado de su esposo Carlos Manzo.

“Como lo decías tú mi amor Carlos Manzo TRIUNFA para que les des en la madre, para todas aquellas personas que comienzan con guerra sucia hacia mi persona y hacia mi familia aquí les dejo una gran enseñanza del gran amor de mi vida” Grecia Quiroz

Este mensaje lo compartió días después de que solicitara la investigación de Morón y Godoy por su posible participación en el homicidio de su esposo por temas políticos.