Grecia Quiroz, alcaldesa del municipio de Uruapan, hizo una fuerte confesión sobre Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado 1 de noviembre en el estado de Michoacán, durante la entrevista con Adela Micha.

Durante la charla, Grecia Quiroz dijo que tras el asesinato de Carlos Manzo, sospecha de todos y no confía en nadie, excepto de su familia, en quienes se ha refugiado luego del asesinato de su esposo.

Grecia Quiroz asegura que no callarán al movimiento del sombrero. (Michelle rojas)

Grecia Quiroz fue cuestionada sobre si confía en la investigación que realizan las fiscalías, a lo que la alcaldesa respondió que les ha dado un voto de confianza, pero por el momento solo confía en su familia, pues tiene la certeza de que no le van a hacer daño.

Asimismo, Grecia Quiroz recordó una frase que constantemente le decía Carlos Manzo sobre la confianza: “confiar es bueno, pero desconfiar es mejor”, pues según él, en el ámbito político “nunca se sabe”.

La alcaldesa Grecia Quiroz descartó que el ataque a Carlos Manzo se tratara de una traición en el interior del Movimiento del Sombrero; sin embargo, dijo que por el momento sospecha de todos y no confía en nadie.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz ha dado a conocer diversos detalles de quien fue el alcalde de Uruapan, su trabajo y su sueño de no sólo ser gobernador de Michoacán, también de llegar a la presidencia.