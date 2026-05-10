La CDMX tendrá afectaciones viales este domingo 10 de mayo de 2026 por la mega marcha convocada por colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas en México, quienes realizarán la XIV Marcha de la Dignidad Nacional para exigir verdad y justicia.

¿A qué hora inicia la mega marcha del 10 de mayo 2026 en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria difundida por los colectivos y autoridades capitalinas, la concentración de las Madres Buscadoras por personas desaparecidas comenzará a las 10:00 horas en el Monumento a la Madre, monumento ubicado sobre avenida Insurgentes y Sullivan.

Marcharán con destino al Ángel de la Independencia, avanzando por Paseo de la Reforma.

Se prevé que los contingentes permanezcan varias horas en la zona centro de la CDMX, por lo que las afectaciones viales podrían extenderse hasta la tarde de este domingo.

Ruta de la mega marcha del 10 de mayo de 2026 en CDMX

De acuerdo con las convocatorias difundidas por los colectivos, las madres buscadoras avanzarán desde el Monumento a la Madre hacia Paseo de la Reforma con destino final en el Ángel de la Independencia.

La movilización recorrerá una de las principales avenidas de la CDMX, por lo que automovilistas y usuarios del transporte público deberán tomar previsiones.

Es decir que se prevé que recorrerán avenida Insurgentes para incorporarse posteriormente a Paseo de la Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia.

Madres buscadoras marchan este domingo en CDMX (Especial)

Autoridades capitalinas prevén afectaciones vehiculares en la zona centro de la CDMX, principalmente en vialidades importantes de la capital como Insurgentes, Reforma y calles aledañas de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se recomienda tomar precauciones y usar rutas alternas.

Principales calles afectadas por la mega marcha de madres buscadoras en CDMX

Entre las vialidades que podrían registrar cierres parciales y afectaciones por el paso de los contingentes de las Madres Buscadoras este 10 de mayo, destacan:

Avenida Insurgentes

Paseo de la Reforma

James Sullivan

Circuito Plaza de la República

Florencia

Río Tíber

Calles aledañas de la alcaldía Cuauhtémoc

La protesta se realiza en el marco del Día de las Madres y busca visibilizar la crisis de desapariciones en México.

Autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL).

Madres buscadoras realizarán una marcha este 10 de mayo en CDMX (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

La marcha se realiza bajo la consigna “No hay nada que festejar”, utilizada por madres buscadoras para visibilizar la crisis de desapariciones en México durante el Día de las Madres.

Incluso, algunos grupos relacionaron la protesta con el próximo Mundial FIFA 2026, utilizando mensajes futboleros para llamar a la ciudadanía a sumarse a la movilización nacional.