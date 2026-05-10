Colectivos de personas y madres buscadoras denuncian el retiro de fichas de desaparecidos en México, que colocaron la tarde de este sábado 9 de mayo en el Estadio Banorte.

“Eran rostros. Eran nombres. Eran hijos, hijas, hermanos, hermanas, madres y padres desaparecidos” Colectivos de búsqueda de la CDMX

Tal como se observó, tanto familiares de desaparecidos como organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron una pega masiva de fichas de búsqueda con motivos del Mundial 2026.

Sin embargo, en videos y mediante comunicado, denunciaron que fueron tapadas con una manta o retiradas, presuntamente por seguridad privada del Estadio Banorte previo al partido Cruz Azul vs Atlas.

Colectivos de búsqueda denuncian retiro de fichas de desaparecidos en Estadio Banorte

Mediante comunicado, cuatro colectivos y dos organizaciones denunciaron el retiro de las fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos en el bajo puente de Tlalpan a menos de una hora de su colocación.

Los colectivos de búsqueda aseguran que el retiro es una forma de revictimización, que es en especial inaceptable mientras se promueve a la CDMX como una imagen de justicia social rumbo al Mundial 2026.

Explican que las fichas se encontraban a las afueras del Estadio Banorte sin embargo, el personal de seguridad del recinto comenzó a desprenderlas con indolencia, todo para privilegiar la imagen del lugar.

En los casos en que no fueron retiradas las fichas de búsqueda, colocaron una lona blanca, lo que madres buscadoras consideran la expulsión de un espacio público y un intento de ser silenciadas.

Familiares de desaparecidos denuncian retiro de sus fichas de búsqueda en Estadio Banorte (Captura de pantalla)

Por lo cual, denuncian de manera enérgica el retiro de las fichas de sus seres queridos, ya que no eran propaganda política o comercial, mucho menos vandalismo, e incluían horas de trabajo y organización.

Madres buscadoras exigen explicación sobre retiro de fichas de búsqueda en Estadio Banorte

En el mismo comunicado, los colectivos se dirigen a las autoridades de CDMX para obtener respuestas al retiro de las fichas de búsqueda en el Estadio Banorte, además de que se respete a sus desaparecidos no se repita.

Y es que señalan, el retiro de sus fichas de búsqueda sería porque los desaparecidos son incómodos para la ciudad que quieren mostrar en el Mundial 2026, con una crisis que buscan ocultar.

Las familias buscadoras también señalan que el retiro figuraría que son consideradas un problema visual aunque sólo buscan que así como “la pelota vuelve a casa”, sus desaparecidos también.