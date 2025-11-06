En los últimos días, el nombre de Ignacio Campos ha resonado en las noticias, pues fue un importante alcalde de Uruapan, Michoacán.

Su carrera política inició dentro de la 4T de Morena, el partido encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Ignacio Campos?

Ignacio Benjamín Campos Equihua es un político mexicano del partido Morena, originario de Uruapan, y reconocido por haber sido alcalde de ese municipio de 2021 al 2024.

Campos Equihua ha sido una de las figuras más constantes dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

¿Qué edad tiene Ignacio Campos?

Ignacio Campos nació el 12 de mayo de 1973, por lo que actualmente tiene 52 años.

¿Ignacio Campos tiene esposa?

Sí, Ignacio ‘Nacho’ Campos se encuentra casado con Yadira Ramírez Mora, quien fue presidenta honoraria del DIF de Uruapan.

¿Qué signo zodiacal es Ignacio Campos?

Al haber nacido el 12 de mayo, Ignacio Campos es Tauro, signo que pertenece a esa fecha.

¿Ignacio Campos tiene hijos?

De acuerdo con la información que se tiene en redes sociales, Ignacio Campos es padre de cinco mujeres; sin embargo, no se tienen detalles sobre sus nombres o edades.

¿Qué estudió Ignacio Campos?

Ignacio Campos es licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde también cursó una maestría en Calidad Total y Competitividad.

¿En qué ha trabajado Ignacio Campos?

Antes de dedicarse a la política, Ignacio trabajó como docente universitario y asesor académico en temas de desarrollo económico y gestión pública.

Además, fue diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán durante la LXIV Legislatura (2018-2021).

En el 2021 asumió el cargo como presidente municipal de Uruapan hasta el 2024, actualmente sigue participando en temas políticos, por lo que no se descarta que busque una nueva candidatura por Morena.