Grecia Quiroz ofrece apoyo a Zamora tras accidente con unidad de la Guardia Nacional

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, ofreció su apoyo a la localidad de Zamora tras el accidente que dejó cuatro personas muertas por el choque con una unidad de la Guardia Nacional.

En sus redes sociales, la también viuda de Carlos Manzo comunicó que brindó instrucciones al Secretario del Ayuntamiento en Zamora para brindar apoyo a las familias que se vieron implicadas.

Asimismo, Grecia Quiroz informó que ya están cubiertos los gastos funerarios y también se ha resuelto el espacio solicitado por los familiares para enterrar a sus seres queridos en el panteón municipal.

"He instruido al Secretario del ayuntamiento para que esté en contacto con los familiares y brinde todo el apoyo para lo que necesiten, de momento ya están cubiertos los gastos funerarios y también el espacio que solicitaron para el panteón municipal".

Accidente con unidad de la Guardia Nacional (Especial)

En sus redes sociales, la edil municipal Grecia Quiroz señaló que el presidente de Zamora está asumiendo los gastos médicos del menor sobreviviente tras el accidente con una unidad de la Guardia Nacional.

De igual manera, adelantó que no se negará la ayuda en caso de que los familiares soliciten alguna otra cuestión relacionada al accidente registrado el domingo 23 de noviembre de 2025.

Es de recordar que el accidente se registró alrededor de las 11:30 horas del domingo, cuando el vehículo de la Guardia Nacional que viajaba a exceso de velocidad se impactó con una camioneta negra.

La misma patrulla afectó a un motociclista, ciclista y otro vehículo a la altura del puente peatonal Palo Alto, dejando cuatro personas muertas, incluyendo a una mujer, un hombre y dos menores.