Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, dijo que en estos momentos falta mucho para que haya justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, pues dijo que apenas se está en la etapa de investigación.

“Hay avances, hay un trabajo que se está haciendo, hay que reconocerlo… con resultados hasta ahora pero falta mucho para que esto se esclarezca o se haga justicia” Juan Manzo. Hermano de Carlos Manzo

Juan Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán, dijo a Luis Cárdenas, que reconoce que hay avances en el caso, pero aún siguen varias líneas de investigación.

Juan Manzo: Falta clarificar móvil del asesinato de Carlos Manzo

Sobre la investigación que “ha permitido tener algunos avances” dijo que siguen investigándose al menos tres vertientes que no se clarifican:

Deficiencias e infiltración en su equipo de seguridad

Crimen organizado

Móvil político

Agregó que “se tiene que investigar, eso es lo que nosotros hemos planteado, nosotros hemos planteado tres elementos que podrían desahogarse, uno el de seguridad… la presencia del crimen organizado y la acción de gobierno y el tercero el móvil político… no se puede descartar”.

Juan Manzo ha dicho que han sido semanas complicadas de dolor familiar a la par de estar pendientes como familia de las investigaciones.

Juan Manzo pide investigar posible infiltración en el equipo de seguridad de Carlos Manzo

Juan Manzo reiteró que no había un dispositivo de seguridad eficiente tal como él había dicho en días anteriores, de acuerdo con lo que él había visto.

Por ello dijo que se debe investigar la posibilidad de que su equipo pudiera haber tenido infiltrados.

Pues señaló que se debe “seguir confiando en las instituciones, creo que lo importante de este asuntos es que lleguen a clarificar cuál fue el motivo para que se haya atetado contra Carlos Manzo… quién quería o por qué no querían que estuviera al frente del gobierno”.