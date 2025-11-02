El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue atacado a balazos la noche de este sábado 1 de noviembre 2025 mientras asistía al Festival de Velas, por lo que su estado de salud se reporta como grave.

De acuerdo con primeros reportes, el alcalde Carlos Manzo fue atacado a balazos cuando terminaba de tomarse fotografías junto a unos niños en el Centro Histórico de Uruapan, Michoacán.

Recién en septiembre de este año, el alcalde de Uruapan había pedido ayuda pues aseguraba “no querer unirse a la lista de alcaldes ejecutados”.

Carlos Manzo (Cortesía)

Información en desarrollo...