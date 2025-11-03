Grecia Quiroz es la viuda de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán asesinado el pasado 1 de noviembre, quién lamentó la muerte de su esposo en un acto público.

Carlos Manzo fue asesinado a tiros en medio de un evento público por los festejos del Día de Muertos, su muerte ha causado todo tipo de reacciones e investigaciones del Gobierno estatal y federal.

Mientras que su familia está devastada como lo dejó entre ver Grecia Quiroz su esposa al despedirlo. A continuación te contamos todos los datos que sabemos de ella como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Grecia Quiroz?

Grecia Itzel Quiroz García es la viuda de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado a tiros.

Quién despidió a su esposo con un emotivo discurso ante cientos de ciudadanos en un homenaje póstumo al alcalde de Uruapa, al que lo describió como el “mejor presidente de México”, que se atrevía a levantar la voz a hablar con la verdad y sin temor a nada.

“El día de hoy no mataron al presidente de Uruapan. Mataron al mejor presidente de México. Al único que se atrevió a levantar la voz. Al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy” Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Carlos Manzo

También durante este discurso recordó como ayudó a ganar a su esposo la alcaldía de Uruapan a través de una candidatura independiente.

Además hizo un llamado a los padres de familia a educar a sus hijos y evitar que se fueran por el camino del crimen organizado.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo (Especial)

¿Qué edad tiene Grecia Quiroz?

Datos como la edad de Gracia Quiroz no son públicos por lo que se desconoce cuántos años tiene.

¿Quién es su esposo Grecia Quiroz?

De lo poco que se sabe de la vida de Grecia Quiroz es que era esposa de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

¿Qué signo zodiacal es Grecia Quiroz?

Tampoco se sabe cuál es el signo zodiacal de Grecia Quiroz García ya que estos datos no son de dominio público.

¿Cuántos hijos tiene Grecia Quiroz?

Fruto de su matrimonio con Carlos Manzo, se sabe que Grecia Quiroz tuvo dos hijos con el funcionario.

¿Qué estudió Grecia Quiroz?

Tampoco se sabe cuál es el máximo grado de estudios de Grecia Quiroz, sin embargo había buscado también ingresar a la vida política desde 2024.

¿En qué ha trabajado Grecia Quiroz?

De la poca información disponible sobre Grecia Quiroz hay un antecedente de que buscó ser diputada local por el distrito 20 de Uruapan Sur, Michoacán, pero se desconoce cuál fue el resultado de la elección.

Ahora se sabe que trabajó en campo para la campaña de la candidatura independiente de su esposo para ayudarlo a ganar en las elecciones 2024.