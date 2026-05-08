Rayadas vs Pachuca juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 10 de mayo de 2026 y será transmitido a las 18:15 horas por YouTube y ViX.

Partido: Rayadas vs Pachuca

Fase: Vuelta semifinales

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: YouTube y ViX

Charlyn Corral es la estrella de Pachuca femenil (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Rayadas vs Pachuca: Hora para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil

Rayadas vs Pachuca se enfrentarán el domingo 10 de mayo de 2026 a partir de las 18:15 horas en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs Pachuca: Canal para ver las semifinales de vuelta de la Liga MX Femenil

El Rayadas vs Pachuca será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.

Partido: Rayadas vs Pachuca

Fase: Vuelta semifinales

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: YouTube y ViX

Lucía García es la figura de Rayadas (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron Pachuca vs Rayadas en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil?

Pachuca ganó 2-0 a Rayadas, el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

El triunfo de Pachuca se definió con goles de Aline Gomes al minuto 10 y de Charlyn Corral al 76, consolidando a las Tuzas como favoritas para avanzar a la final.

Rayadas buscará revertir el marcador en la vuelta, partido en el que necesitan ganar por tres goles de diferencia para avanzar a la final.