Leonel Godoy es un político mexicano con amplia trayectoria dentro de la izquierda nacional, y durante su trayectoria ha ocupado varios cargos como gobernador, senador y diputado por Michoacán.

¿Quién es Leonel Godoy?

Leonardo Godoy Rangel es un político originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Cuenta con una trayectoria bastante amplia que lo llevó hasta gobernador de Michoacán del 2008 al 2012, siendo una figura importante en la izquierda del país en partidos como PRD y Morena.

¿Qué edad tiene Leonel Godoy?

Leonel Godoy nació el 5 de junio de 1950, por lo que tiene 75 años de edad.

¿Leonel Godoy tiene esposa?

El exgobernador de Michoacán está casado con Magdalena Ojeda Arana, quien fue presidenta del Sistema DIF de Michoacán durante la administración de su esposo.

¿Qué signo zodiacal es Leonel Godoy?

Leonel Godoy es Géminis, pues nació el 5 de junio, signo que rige a esa fecha.

¿Leonel Godoy tiene hijos?

De acuerdo con la poca información que se tiene de su vida privada, Leonel tiene dos hijos:

Antonio Godoy González, quien fue nombrado como delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán.

Carmina Godoy, quien estudió Sociología en la UNAM.

¿Qué estudió Leonel Godoy?

Leonel Godoy es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Además, cuenta con una maestría en Derecho y Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Leonel Godoy?

Antes de involucrarse en la política, Leonel Godoy fue profesor de Derecho Penal en la UMSNH de 1980 a 1985. Más tarde incursionó en diversos cargos como: