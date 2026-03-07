Francis Irma Pirín Cigarrero es funcionaria pública en la Ciudad de México y actualmente se desempeña como directora general de Inclusión y Bienestar Social en la alcaldía Iztapalapa.

Desde ese cargo coordina programas sociales, acciones comunitarias y políticas de bienestar dirigidas a sectores vulnerables, como parte de la estrategia social impulsada por el gobierno local.

¿Quién es Francis Pirin Cigarrero?

Francis Irma Pirín Cigarrero es una funcionaria pública de la Ciudad de México.

Actualmente se desempeña como directora general de Inclusión y Bienestar Social en la alcaldía Iztapalapa, donde coordina programas sociales, políticas de inclusión y acciones de apoyo comunitario dirigidas a distintos sectores de la población.

¿Cuántos años tiene Francis Pirin Cigarrero?

La edad de Francis Pirín Cigarrero no se encuentra disponible públicamente en perfiles institucionales, documentos oficiales o información biográfica difundida por la alcaldía Iztapalapa.

¿Quién es el esposo de Francis Pirin Cigarrero?

Hasta el momento no existe información pública confirmada sobre el esposo o pareja de Francis Pirín Cigarrero.

¿Qué signo zodiacal es Francis Pirin Cigarrero?

El signo zodiacal de Francis Pirín Cigarrero no es público, ya que no se ha difundido su fecha de nacimiento en fuentes oficiales o perfiles institucionales.

¿Quiénes son los hijos de Francis Pirin Cigarrero?

No hay información pública disponible sobre los hijos o la familia directa de Francis Pirín Cigarrero.

¿Qué estudió Francis Pirin Cigarrero?

De acuerdo con información difundida por la alcaldía Iztapalapa durante la presentación de su gabinete, Francis Pirín Cigarrero es licenciada en Derecho.

¿En qué ha trabajado Francis Pirin Cigarrero?

Francis Pirín Cigarrero ha desarrollado su carrera principalmente en la administración pública de la Ciudad de México, especialmente en áreas relacionadas con políticas sociales.

Actualmente encabeza la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social en la alcaldía Iztapalapa.