Carlos Manzo tenía el sueño de ser presidente de México y tenía la certeza de que lo iba a lograr, así lo reveló su esposa y actual presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz a Adela Micha.

Él decía en algunas ocasiones “pues si no llego a ser gobernador estoy seguro que voy a ser presidente de México”. Voltetaba, me veía y me decía ¿lo dudas? Grecia Quiroz. Presidneta municipal de Uruapan

En una entrevista para La Saga, Grecia Quiroz dijo que la certeza de ser presidente la tenía incluso por encima de la certeza de ser gobernador de Michoacán.

Grecia Quiroz respondía que no y que ella y sus hijos iban a ser testigos del cumplimiento de ese sueño que el alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía desde niño.

Grecia Quiroz relata cómo fueron los últimos momentos que estuvo cerca de Carlos Manzo

Grecia Quiroz relató a Adela Micha lo que vio del ataque a Carlos Manzo y cómo resguardo a sus hijos la noche del 1 de noviembre.

Pasaron cosas inusuales como la premura de devolverle a su hijo cuando normalmente disfrutaba tenerlo.

Confirmó que lo regresaron al sitio donde fue atacado con el pretexto de seguir tomándose fotos y lo último que observó, antes de escuchar los balazos, fue que se tomó una selfie con una señora.

Grecia Quiroz relató los minutos angustiantes de querer volver a la escena, una vez que resguardó a sus hijos, y no poder hacerlo debido al riesgo de ser atacada.

Durante alrededor de dos horas no pudo ver a Carlos Manzo sino sino tiempo después de que le confirmaron la muerte en el hospital.

Grecia Quiroz revela que Carlos Manzo prefería morir haciendo el bien que de rodillas

Grecia Quiroz dijo que en algunos momentos le recomendó a su esposo que se mesurara y que no fuera tan confrontativo.

Él le respondía que no se iba a callar porque no estaba mintiendo y que prefería morir haciendo el bien que vivir arrodillado ante personas que le están haciendo daño al municipio.