Juan Manzo, hermano del alcalde de Uruapan asesinado, destacó que en Michoacán se vive un panorama de violencia; te decimos quién es él.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado en un ataque mientras encabezaba la celebración del Día de Muertos, lo que ha causado gran indignación.

Pero ¿quién es Juan Manzo?? Te decimos todo lo que se sabe del hermano de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre.

¿Quién fue Carlos Manzo? Alcalde de Uruapan asesinado a balazos (Pedro Anza / Pedro Anza)

¿Quién es Juan Manzo?

Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, es originario del municipio de Uruapan, Michoacán y, pese a que se dijo a fin de la ideología de su hermano, no formaba parte de su movimiento, sino de Morena.

¿Quién es Juan Manzo? (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Juan Manzo?

La edad de Juan Manzo es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Juan Manzo?

La información sobre la fecha de nacimiento de Juan Manzo no es exacta, pero sus redes sociales muestran que sería entre el 29 y 31 de mayo, por lo que su signo zodiacal sería Géminis.

¿Juan Manzo está casado?

De acuerdo con sus redes sociales, Juan Manzo está casado con Mirna.

¿Quién es Juan Manzo? (Redes sociales)

¿Juan Manzo tiene hijos?

Juan Manzo sí tiene hijas, pero no se tiene más información.

¿Qué estudió Juan Manzo?

De acuerdo con sus redes sociales, Juan Manzo es licenciado en Derecho.

¿Cuál es la trayectoria de Juan Manzo?

Juan Manzo ocupa el cargo de subsecretario de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, quien asegura que el hermano de Carlos Manzo es su amigo personal desde hace años.