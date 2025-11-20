Omar García Harfuch habló sobre el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, asegurando “no protegemos a nadie” luego de la detención de actores en el homicidio.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apuntó que autoridades están investigando lo sucedido con Carlos Manzo y explicando el motivo de que la Fiscalía aún no haya interrogado a políticos señalados del homicidio.

Omar García Harfuch niega estar protegiendo a políticos en asesinato de Carlos Manzo

A veinte días del asesinado de Carlos Manzo, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, aseguró que “no protegemos a nadie” luego de que negara que la Fiscalía haya interrogado a políticos señalados.

En entrevista con Azucena Uresti, Omar García Harfuch explicó que si bien han detenido a personas vinculadas a células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que cometieron el homicidio aún no llegan a la parte política.

El titular subrayó que las detenciones que hasta el momento hay son las que han arrojado las investigaciones. Por ello, la Fiscalía de Michoacán aún no ha investigado a presuntos actores políticos en asesinato de Carlos Manzo.

Recordemos que entre los señalados como ‘enemigos’ de Carlos Manzo por Grecia Monroy, la madre del difunto alcalde y otros cercanos a él son:

Leonel Godoy, diputado por Morena

Raúl Morón, senador por Morena

Ignacio Campos, exdiputado por Morena

Fue así que Omar García Harfuch sostuvo que no protegen a nadie y siguen órdenes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aludiendo a que todo se debe hacer con investigación previa.

“La instrucción es esclarecer a como de lugar, no protegemos a nadie. Cada mención de la señora Grecia [Monroy] del diputado [Carlos] Tafolla o de cualquier otro grupo cercano a Carlos Manzo, todos son tomados en cuenta. Lo que hacemos es una investigación que lleva su curso". Omar García Harfuch, secretario de SSPC.

🔴Omar García Harfuch (@OHarfuch), secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, revela más detalles de la investigación sobre el homicidio de Carlos Manzo.



➡️Se identifica a Ramón Ángel Álvarez, “R1”, como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen, organizando la… pic.twitter.com/YGRvVjrAnm — Azucena Uresti (@azucenau) November 20, 2025

Cercanos a Carlos Manzo piden saber el motivo del asesinato de alcalde

Omar García Harfuch aseguró que “no protegemos a nadie” explicando que avanzan conforme a investigación y no por señalamientos aunque sí toman en cuenta opiniones de cercanos a Carlos Manzo.

Ante la detención de Jorge Armando ‘N’ El Licenciado, cercanos a Carlos Manzo se han pronunciado haciendo ver que ellos quieren saber el móvil del asesinato y quién lo ordenó.