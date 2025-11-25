En conferencia de prensa la senadora del PAN Verónica Rodríguez pidió protección para la alcaldesa de Uruapan Grecia Quiroz tanto a la CNDH como a la Secretaría de las Mujeres.

Tanto la senadora como el resto de la bancada del PAN se pronunciaron en contra de los ataques que recibió Grecia Quiroz sobre politizar la muerte de su esposo, Carlos Manzo en voz del senador Gerardo Fernández Noroña.

Senadora del PAN pide a la CNDH e Instituto Nacional de las Mujeres proteger a Grecia Quiroz ante ataques

Ante dichos contra Grecia Quiroz, la senadora del PAN Verónica Rodríguez señaló que de ser preciso, se debería ir con la Secretaría de las Mujeres para evitar la violencia en su contra.

Esto ante pregunta de medios sobre si podría intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para hacer un llamado de atención a Gerardo Fernández Noroña tras sus declaraciones.

Al respecto, la senadora del PAN también invitó a todas las mujeres a defender a la viuda, madre y alcaldesa Grecia Quiroz, ya que esto demostraría ante “tan lamentables declaraciones”, no está sola.

La senadora del PAN agregó a su vez que la violencia ejercida en contra de Grecia Quiroz no sólo es un problema en contra de la alcaldesa, también contra todas las mujeres.

PAN repudia ataques de Noroña contra Grecia Quiroz en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Desde el inicio de la conferencia de prensa Ricardo Anaya rechazó las palabras de Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz, que pese a sus condiciones, se atrevió a agredir.

Esto en especial en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que el PAN añadió, lo dicho es una prueba de coherencia y ética ante el ataque a Grecia Quiroz.

Sin embargo, el rechazo a las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña se escuchó también en el Pleno del Senado, ya que otras legisladoras del PAN pidieron al Instituto Nacional de las Mujeres pronunciarse.

Este fue el caso de la senadora del PAN, Susana Zatarin, mientras que María de Jesús Díaz llamó a sus compañeras de Morena a que apoyen a Grecia Quiroz y que se repudien las declaraciones.