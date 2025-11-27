Raúl Morón, senador de la fracción parlamentaria de Morena, se pronunció con respecto a la investigación que se lleva a cabo por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
Lo anterior luego de que la esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha pedido que en las investigaciones que se realizan en torno al crimen, se revise la posible relación de Raúl Morón.
“Yo estoy muy tranquilo porque la gente en Michoacán nos conoce”Raúl Morón. Senador de Morena.
Raúl Morón vuelve a negar señalamientos por homicidio de Carlos Manzo
En medio de los señalamientos que se le han hecho por el homicidio de Carlos Manzo, el senador de Morena, Raúl Morón, volvió a negar cualquier tipo de implicación en el asesinato del alcalde.
Entrevistado por la periodista Adela Micha, el legislador federal reconoció que no solo Grecia Quiroz se ha referido a él, sino que el mismo Carlos Manzo lo mencionó varias veces.
No obstante, resaltó que él no tiene el mismo estilo de hacer política que el del alcalde asesinado, por lo que expuso que nunca contestó a los señalamientos por corrupción y nexos con grupos criminales.
Lo anterior debido a que Raúl Morón aseveró que él se dedica a hacer política y nunca pasó por su mente la posibilidad de ejecutar un acto como el del homicidio de Carlos Manzo.
“Carlos tenia un estilo diferente que muchos no compartíamos (...) él empieza a contrastar con nosotros, yo nunca contrasté con él, nunca contesté a nada (...) De ninguna pasa por nuestra mente, siquiera la posibilidad de participar en un evento tan lamentable como este que pasó con Carlos”Raúl Morón. Senador de Morena.
Raúl Morón lamenta haber sido salpicado en investigación por homicidio de Carlos Manzo
Aun cuando se dijo tranquilo por las investigaciones que se efectúan en torno al homicidio de Carlos Manzo, Raúl Morón también lamentó que se le haya involucrado en los hechos.
Al respecto, refirió que es necesario que todas las líneas de investigación sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, se agoten para llegar a la verdad, pero sí le genera aflicción el salir salpicado.
Así lo indicó al señalar que el que se le haya mencionado no tiene sustento, pues afirmó ser un hombre que se ha conducido con transparencia y honestidad a lo largo de su carrera.
“Lo lamentable para mí, a mi juicio, es que hayan introducido los nombres nuestros, porque la verdad es que nosotros somos hombres que hemos actuado de manera transparente, honesta”Raúl Morón. Senador de Morena.
Al defender su nombre en medio de los señalamientos, Raúl Morón incluso aseveró que en su carrera política nunca ha lanzado ofensas en contra de nadie a pesar de que haya tenido muchos adversarios.