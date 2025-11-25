La titular de la Secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, respondió a Gerardo Fernández Noroña por sus comentarios contra Grecia Quiroz, a quien llamó “fascista y ambiciosa”.

Cuestionada por la prensa, Citlalli Hernández dijo que, por este caso, hará un llamado a los hombres de todos los partidos políticos, incluido a Fernández Noroña, a ser más sensibles, empáticos y sin machismo.

“El llamado es a tener mayor empatía, a reconstruir el sentido de sus palabras sin dejar de debatir” Citlalli Hernández

A pesar del llamado de Citlalli Hernández a conducirse con mayor empatía, Gerardo Fernández Noroña reiteró sus comentarios y sostuvo que la alcaldesa Grecia Quiroz es “fascista y con ambiciones políticas”.

Respuesta de Noroña (Captura de pantalla)

“Se puede expresar con mayor respeto a las mujeres”, dice Citlalli Hernández a Noroña por ataques a Grecia Quiroz

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, Citlalli Hernández señaló que Fernández Noroña pudo haber utilizado otras palabras para describir la situación de Grecia Quiroz.

Pienso que es parte del debate y que pudo hacerlo con otras palabras sin que haya, digamos, una vulneración o que ataque a Grecia (Quiroz)

Aunque Citlalli Hernández recordó que ambos pertenecen al mismo movimiento, dijo que el llamado de empatía incluye a Fernández Noroña, pues “se puede expresar con mayor respeto a las mujeres”.

Momentos más tarde, Noroña aseguró ser blanco de una campaña en su contra, sosteniendo que la alcaldesa Grecia Quiroz asume una posición fascista y que se despertó su ambición política para gobernar Michoacán.

Los comentarios de Fernández Noroña contra Grecia Quiroz de deben a que la viuda de Carlos Manzo responsabilizó del asesinato de su esposo a los morenistas: