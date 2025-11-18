Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo, se pronuncio por hacer reformas a la ley para que los menores responsables de delitos puedan ser condenados.

“Muchas veces Carlos hizo detenciones a menores de edad con la policía municipal… pasaban días… los dejaban salir y volvían a delinquir vez, tras vez, tras vez, yo creo que ahí hay que poner mucha atención en las leyes que tenemos en donde ya se pueda condenar a un menor de edad, al verdad es que es un tema my complicado, es un mensaje que no vamos a dejar de decir en las colonias y en la ciudad de Uruapan” Gracia Quiroz. Presidenta municipal de Uruapan

Así lo dijo dada la experiencia local en la que se ha detenido en operativos a menores de edad pero eran liberados y volvían a delinquir una y otra vez.

Grecia Quiroz dijo que es un tema complicado pero que no va a dejar de compartir su posición en las calles y colonias de Uruapan, Michoacán.

Grecia Quiroz a familias con hijos: “para dar buenos valores no necesitas dinero”

Grecia Quiroz dijo que como lo hacía su esposo Carlos Manzo va a seguir hablando con las familias sobre el cuidado de los hijos y de los valores.

Y es que dijo que es responsabilidad de cada familia educar a los hijos: “para dar buenos valores no necesitas dinero”.

La alcaldesa de Uruapan también dijo que ello es importante para que los hijos no salgan a buscar aceptación en otros grupos sociales.

Así lo dijo sin descartar los apoyos sociales, actividades de recreación promovidos desde el gobierno federal.

Grecia Quiroz advierte de reclutamiento que puede terminar por afectar a familias en Michoacán

Grecia Quiroz dijo que va a seguir hablando con madres de familia para proteger a sus hijos ya que son vulnerables al reclutamiento de grupos criminales.

Apuntó que no es verdad lo que les prometen y que deben pensar que corren riesgo de muerte, como los asesinos de su esposo Carlos Manzo.

En ese sentido recordó que los involucrados también tiene mamá y familia y que en estos momentos también padecen al situación ante las muertes de tres de ellos.