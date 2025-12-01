Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo y subsecretario de Gobierno a nivel estatal en Michoacán, pidió que se siga investigando la posible línea política a pesar de molestias al interior de Morena.

“Ya ha habido detenciones, ha habido un trabajo, me parece importante, pero sigue faltando lo mas importante que es verdaderamente encontrar cuál fue el móvil por el que mataron a Carlos Manzo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se agoten todas la líneas de investigación, incluida la política, porque creemos que hay elementos para ello, aunque moleste de alguna manera a algunos actores políticos dentro del propio Morena” Juan Manzo. Subsecretario de Gobierno en Michoacán

Así lo dijo Juan Manzo en entrevista con Ciro Gómez Leyva no sin reconocer que han habido avances en el trabajo de investigación que se refleja en detenciones.

Juan Manzo resaltó cambios sociales con el asesinato de su hermano Carlos Manzo, una de ellas, la exigencia de justicia por parte de la sociedad y la atención a las problemáticas de seguridad de Uruapan por parte del gobierno federal.

Juan Manzo espera que seguridad federal continúe en Uruapan más allá del asesinato de Carlos Manzo

En ese sentido, el funcionario dijo que espera que la atención a Uruapan por parte del gobierno federal no se quede solo en lo coyuntural.

“La aceptación de que era necesario, urgente, atender el tema de seguridad en Michoacán… pero bueno, falta mucho por hacer”, señaló en la entrevista.

¿Quiénes se han molestado por pedir investigación política en el asesinato de Carlos Manzo?

Cabe recordar que una de las voces que ha contraatacado ante los señalamientos de un posible crimen político ha sido la de Gerardo Fernandez Noroña.

Debido a ello, incluso ha hecho señalamientos contra la actual presidenta municipal, y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz.

Tanto Juan Manzo, como Grecia Quiroz, Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero y otros, han recordado que el propio Carlos Manzo responsabilizó a.

Finalmente Juan Manzo dijo que como subsecretario de Gobierno recibe la inconformidad y el sentir de la población por ese y otros hechos violentos en Michoacán.