A la fiesta de Morena por sus 15 años llegaron 16 gobernadores, así como diferentes invitados especiales, que se dieron cita en el Auditorio Nacional.

El festejo de Morena por sus 15 años estuvo encabezado por la dirigente nacional del partido y comenzó alrededor de las 18:00 horas con la presentación de los invitados.

Desde el Auditorio Nacional, el evento arrancó con un mensaje de de la presidenta Claudia Sheinbaum de hace 15 años, destacando el nacimiento del movimiento.

En el evento, entre los invitados especiales también se encontraban personas que formaron parte de la fundación de Morena en el mismo recinto hace 15 años.

¿Qué gobernadores están en la fiesta de Morena por los 15 años del partido? Los asistentes

Tal como dieron a conocer en su transmisión especial por los 15 años de Morena, los gobernadores que están en el festejo son:

En su mensaje, el gobernador Alfonso Durazo resaltó al fundador de Morena, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien llamó el mayor dirigente social de este siglo.

Y destacó también que hace 15 años desde el Auditorio Nacional, la primera oradora es ahora la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recibió ovación de los presentes.

Invitados y que asistieron a la fiesta por los 15 años de Morena

La fiesta de 15 años de Morena es dirigida por su secretaria general, Carolina Rangel, quien destacó la presencia de los gobernadores, así como del pueblo, gracias a quienes avanzó el movimiento.

Sin embargo, también señaló otros asistentes, como senadores, entre ellos Ignacio Mier, el actual coordinador de la bancada de Morena, así como los nuevos coordinadores estatales.

Aunque AMLO no estuvo presentes en el festejo, sí su hijo Andrés Manuel López Beltrán.

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