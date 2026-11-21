El Gobierno del Estado de Sinaloa informó sobre avances significativos en la recuperación de la movilidad y la reapertura de caminos en las regiones centro-norte y norte de la entidad tras bloqueos por Chapo Isidro.

Gracias a la cooperación interinstitucional entre las diversas fuerzas de seguridad y los tres órdenes de gobierno, se reporta un progreso del 90 por ciento en la habilitación de las vías de tránsito en Sinaloa.

Las autoridades han confirmado que no existen bloqueos carreteros activos en Guasave y que se están retirando los vehículos varados para agilizar el flujo vehicular.

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Autoridades de Sinaloa reportan el 90% de vías abiertas en Guasave tras bloqueos por Chapo Isidro

El Gobierno del Estado de Sinaloa reportó un avance del 90% en la reapertura de las carreteras y vialidades del centro y norte de la entidad.

Tras la jornada de violencia y narco-bloqueos registrados en municipios como Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato.

Las afectaciones viales -que incluyeron el incendio de camiones y el uso de artefactos ponchallantas en la carretera México 15 y en la autopista La Costera- se desencadenaron la noche del viernes 20 de noviembre.

Esto a raíz del operativo federal en Guasave que culminó con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, junto a dos operadores de su organización.

El Grupo Interinstitucional de Seguridad informó que para la mañana del sábado ya no se registraban bloqueos activos en las arterias principales y que la situación de seguridad se encontraba bajo control.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y autoridades municipales se mantienen desplegados realizando maniobras con grúas para retirar los vehículos quemados y restos de escombros que aún dificultan el paso en algunos tramos viales.

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Las labores prioritarias se enfocan en resguardar a las familias varadas y restablecer totalmente la movilidad vehicular para que la población pueda retomar sus actividades habituales de manera segura.

Así amanecieron las vialidades en Guasave, Sinaloa tras bloqueos por Chapo Isidro

Tras la jornada de violencia generada por el operativo federal que culminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, la mañana en el municipio de Guasave se caracterizó por los visibles estragos del operativo, la cautela de la población y intensos trabajos de limpieza vial.

La zona centro y diversos sectores habitacionales amanecieron con una actividad considerablemente reducida, escasa presencia de peatones y la mayoría de los negocios con persianas abajo ante el temor y la incertidumbre.

Se registró la suspensión o marcha mínima del transporte público urbano, además del cierre de oficinas operativas como la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAG).

El panorama al amanecer dejó ver camiones de carga, tráileres y automóviles reducidos a estructuras metálicas incendiadas desprendiendo humo sobre la carretera Internacional México 15 y en los principales accesos a la cabecera municipal.

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Sobre el pavimento se documentaron cientos de casquillos percutidos, estaciones de servicio afectadas por fuego y la presencia de artefactos ponchallantas en calles e interconexiones viales.

Se reportó el saqueo de mercancías en unidades de carga que habían quedado varadas e incendiadas durante la noche, incluyendo camiones que transportaban cerveza.

Personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales desplegaron grúas y maquinaria pesada para remover las carrocerías calcinadas y despejar la carpeta asfáltica.