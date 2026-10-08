Ricardo Monreal advirtió desde tribuna que los diputados de Morena podrían perderse la fiesta para celebrar los 15 años de la fundación del partido por la discusión de la Ley Antimemes.

Lo anterior, luego de que el debate por la Ley Antimemes se extendiera más tiempo pese a existir acuerdos para acelerar la sesión del miércoles 7 de octubre.

“Permaneceremos hasta el final”: Monreal a diputados de Morena en discusión por Ley Antimemes

Durante su participación, Ricardo Monreal manifestó que los diputados de Morena permanecerían en el pleno hasta finalizar la discusión por la Ley Antimemes.

Pese a tener pactado terminar la sesión del día a las 17:00 horas, esta se prolongó más allá de las 18:30 tras haber aprobado en lo general la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor.

“Permaneceremos hasta el final”: Monreal a diputados de Morena en discusión por Ley Antimemes (Tomada de video/@camaradediputadosmx)

Esta postura fue catalogada por Monreal como una muestra de responsabilidad institucional frente a una propuesta normativa calificada como trascendente para la vida pública nacional.

Esto provocó el apoyo de la bancada de Morena, quien al grito de “coordinador, coordinador” respaldó la decisión de su líder parlamentario.

No obstante, Monreal reprochó una falta de cortesía política el que no se concedería la autorización necesaria para poder ausentarse de la discusión en lo particular por la Ley Antimemes.

Señaló que personalmente retiraría una reserva pactada para la discusión en lo general de esta reforma, con la finalidad de no entorpecer la continuidad de la sesión.

Y es que Monreal agradeció la postura de los coordinadores Rubén Moreira del PRI y Elías Licha del PAN por honrar los pactos alcanzados para desbloquear la asamblea y permitir continuar con la discusión.