Claudia Sheinbaum rechazó que Morena atraviese una etapa de desgaste político y afirmó que el movimiento mantiene vigentes los principios que le dieron origen, en el marco de la conmemoración por su 15 aniversario.

“No… me siento muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento, desde el gobierno llevamos a cabo los principios y la visión del humanismo mexicano... yo lo que pienso es que los gobernantes que provenimos del movimiento tenemos principios, los principios más importantes no mentir, no robar y no traicionar” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 7 de octubre de 2026, la presidenta de México recordó los inicios de Morena y destacó que sus gobiernos comparten una misma visión basada en valores y compromisos con la ciudadanía.

Asimismo, Claudia Sheinbaum expresó orgullo por formar parte de Morena, aunque dejó en manos de Ariadna Montiel los festejos conmemorativos.

Claudia Sheinbaum felicita a Morena: “Me siento muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento”

Claudia Sheinbaum felicitó a Morena diciendo que está muy orgullosa de pertenecer al movimiento.

También recordó que los principios de los que habla son los que se comparten al interior del movimiento:

No mentir

No robar

No traicionar

Sheinbaum deja a Morena organizar festejo por 15 aniversario del movimiento político

Claudia Sheinbaum se limitó a felicitar a Morena diciendo que está orgullosa de pertenecer al movimiento y dijo que los festejos ya le corresponden al partido.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, dijo que en la celebración de este día a las 17:00 horas en el Auditorio Nacional van a celebrar que Morena “ha traído bienestar y la felicidad de nuestro pueblo”.

Todos los integrantes de Morena recibieron la invitación para acudir, no obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o estarán presentes.