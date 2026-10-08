Ricardo Monreal se disculpó con la dirección general de Morena por faltar a los festejos de aniversario del partido para “defender a la patria” desde la Cámara de Diputados.

Esto luego de que los diputados de Morena se quedaran en el pleno de sesiones porque el debate por la denominada Ley Antimemes se extendió más horas de lo que tenían pactado.

“Queremos desde aquí pedirle una disculpa a quienes organizaron el evento en el Auditorio Nacional, que ya inició, está por concluir, pero que, aun cuando eran nuestros deseos estar presentes ahí en el evento, no nos fue posible por estar aquí defendiendo a la patria”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal y la bancada de Morena se disculpan tras no acudir al aniversario

Acompañado de toda la bancada de Morena, Ricardo Monreal se disculpó por faltar al aniversario del partido, argumentando que sus responsabilidades legislativas les impidieron acudir a la celebración en el Auditorio Nacional.

El coordinador dirigió su mensaje a integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, reconociendo su liderazgo y su labor para la realización del festejo de Morena.

Ricardo Monreal se disculpa con Morena por faltar al aniversario para “defender a la patria” (CUARTOSCURO / Fotógrafo Especial)

Monreal explicó que su permanencia resultaba indispensable para encarar la agenda de trabajo y sacar adelante dictámenes de gran trascendencia para la vida pública del país.

Asimismo, reafirmó la plena disposición de los diputados de Morena para movilizarse en todo el territorio nacional y resguardar el proceso democrático impulsado por millones de ciudadanos.

El legislador expresó su beneplácito por haber concluido satisfactoriamente la aprobación de las iniciativas prioritarias enviadas por la presidenta Sheinbaum.

Monreal remarcó categóricamente que Morena no dará paso a ninguna reforma legal que afecte al pueblo mexicano, garantizando que todos los proyectos avalados tendrán un impacto social favorable.

“Me da mucho gusto que hayamos concluido bien, que logremos aprobar las iniciativas de la Presidenta y que así será en los próximos meses por el bien de México. Gracias, compañeros, a los diputados y diputadas”. Ricardo Monreal

Diputados de Morena festejan aniversario del partido con pastel en el pleno

Pese a no asistir a los festejos en el Auditorio Nacional, los diputados de Morena celebraron los 15 años del partido desde el salón de sesiones de la cámara.

Para ello, los legisladores guindas compraron un pastel alusivo a los festejos, el cual contenía la frase: “15 años Morena”.

Uno por uno, los diputados de Morena no perdieron la oportunidad y posaron frente a la cámara con el pastel para ser parte de su propio festejo en el pleno.

Con esto fueron parte de la celebración aunque sea a la distancia, reiterando su compromiso con el trabajo legislativo que se les ha encomendado.