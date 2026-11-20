Luego de un reboot que salió muy mal, Disney+ volverá a apostar por “Mi Pobre Angelito”, ahora con una secuela directa de la segunda entrega, trayendo de regreso a Macaulay Culkin.

Con lo cual Disney+ eliminaría de paso el resto de películas relacionadas a “Mi Pobre Angelito” que se realizaron después de la conocida secuela de 1992.

Mi Pobre Angelito (Disney)

Macaulay Culkin regresa para al secuela de “Mi Pobre Angelito” de Disney+

De acuerdo con Variety, Disney+ ya está trabajando en la secuela de “Mi Pobre Angelito”, contando con el regreso de Macaulay Culkin en el papel de Kevin McCallister.

Esta nueva entrega de “Mi Pobre Angelito” contará con un guion de Seth Rogen y Evan Goldberg, bajo una idea que el propio Macaulay Culkin le dio Disney+.

El proyecto está en una etapa temprana de desarrollo, por lo que no se conoce mucho de la trama, más allá de la propuesta del actor, ni del posible elenco que veremos en pantalla.

Tomando en cuenta los tiempos actuales en los que se le da forma a una película, es posible que no tengamos más detalles hasta dentro de uno o dos años, cuando el filme tome mejor forma.

Mi Pobre Angelito (Captura)

¿De qué tratará la secuela de “Mi Pobre Angelito”?

Aún no hay una trama completa para la secuela de “Mi Pobre Angelito” en Disney+; sin embargo, Macaulay Culkin dio un pequeño adelanto de lo que está pensando para el filme.

La idea de Macaulay Culkin para la nueva película de “Mi Pobre Angelito”, es que ahora Kevin sea un padre soltero, el cual no puede entrar a su casa por culpa de su hijo, del cual está distanciado.

Ahora Kevin tratará por todos los medios de entrar, mientras su hijo le tiende trampas para dejarlo fuera. Según el actor, esta sería una especie de metáfora de la relación que llevan los dos personajes.

No se mencionó si la película se desarrollará en la noche de Navidad, pero es posible que así sea, dada la tradición de la franquicia.