El miércoles 7 de octubre de 2026 Ariadna Montiel encabezará desde el Auditorio Nacional la celebración por los 15 años de Morena, evento programado a las 18:00 horas.

Entre las ausencias confirmadas se encuentra la de Claudia Sheinbaum, quien no asistirá debido a que su cargo en la presidencia le impiden participación en actos partidistas.

Pese a ser invitado, Andrés Manuel López Obrador tampoco estará en dicha celebración debido a su decisión de mantenerse fuera de la vida pública tras el término de su mandato.

Aún así, se espera la participación de gobernadores, legisladores, consejeros nacionales y militantes de todo México.

Celebración de los 15 años de Morena es un llamado a la unidad de cara a las elecciones

En conferencia de prensa Ariadna Montiel destacó que la reunión servirá no solo para recordar la historia del partido, sino también para preparar “lo que tienen por delante”.

La presidenta nacional de Morena también recordó que se trata de un “partido movimiento”, por lo que pide que seguir luchando por los ideales del partido.

Morena presenta hoy a sus coordinadores de Michoacán y Guerrero rumbo a 2027 (Cuartoscuro / Mario Jasso)

En el mismo espacio, Montiel se dio el tiempo para hablar del nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, celebrando las reflexiones que hace de Morena y el pueblo de México en sus páginas.

Ariadna Montiel reconoció el legado político del expresidente, siendo ella quien descartó la asistencia de AMLO a los próximos festejos.

La presidenta nacional de Morena agregó que el partido se encuentra en un buen momento, por lo que declaró fortaleza total previo a las elecciones de 2027.